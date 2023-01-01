Під час штурму на Харківщині загинув волинянин Віталій Рабчун

Під час штурму на Харківщині загинув волинянин Віталій Рабчун
До Колодяжненської громади на Волині надійшла сумна звістка з фронту – у боях із окупантами загинув воїн Віталій Рабчун.

Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.

Рабчун Віталій Анатолійович (1997 р.н.) із села Волошки служив радіотелефоністом розвідувального відділення, старшим солдатом. Виконуючи обов’язок щодо захисту Батьківщини, загинув 12 листопада 2023 року під час штурмових дій у районі Першотравневого Харківської області.

У громаді оголошено триденну жалобу.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя», - зазначили у громаді.

Решту інформації повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині запрацював будиночок Святого Миколая
Сьогодні, 15:03
На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину
Сьогодні, 14:50
Під час штурму на Харківщині загинув волинянин Віталій Рабчун
Сьогодні, 14:32
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
Сьогодні, 14:25
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика У Луцьку поховали Героя Анатолія Малесика
Сьогодні, 14:14
На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком На Волині прощатимуться із Захисником Михайлом Лукашуком
Сьогодні, 13:14
Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця Через війну на цвинтарях Новосибірська закінчилися місця
Сьогодні, 12:17
Дводенна жалоба: загинув волинянин Олександр Хомич Дводенна жалоба: загинув волинянин Олександр Хомич
Сьогодні, 12:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через погіршення погоди на Волині можуть бути перебої зі світлом
Сьогодні, 15:11
 0
На Волині запрацював будиночок Святого Миколая
Сьогодні, 15:03
 0
На Волині хірурги видалили в пацієнтки 4-кілограмову пухлину
Сьогодні, 14:50
 0
Під час штурму на Харківщині загинув волинянин Віталій Рабчун
Сьогодні, 14:32
 0
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8