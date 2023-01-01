Під час штурму на Харківщині загинув волинянин Віталій Рабчун

Віталій Рабчун.



Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.



Рабчун Віталій Анатолійович (1997 р.н.) із села Волошки служив радіотелефоністом розвідувального відділення, старшим солдатом. Виконуючи обов’язок щодо захисту Батьківщини, загинув 12 листопада 2023 року під час штурмових дій у районі Першотравневого Харківської області.



У громаді оголошено триденну жалобу.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя», - зазначили у громаді.



Решту інформації повідомлять згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Колодяжненської громади на Волині надійшла сумна звістка з фронту – у боях із окупантами загинув воїнПро це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.Рабчун Віталій Анатолійович (1997 р.н.) із села Волошки служив радіотелефоністом розвідувального відділення, старшим солдатом. Виконуючи обов’язок щодо захисту Батьківщини, загинув 12 листопада 2023 року під час штурмових дій у районі Першотравневого Харківської області.У громаді оголошено триденну жалобу.«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя», - зазначили у громаді.Решту інформації повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію