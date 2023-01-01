Через погіршення погоди на Волині можуть бути перебої зі світлом

Через погіршення погоди на Волині можуть бути перебої зі світлом
Волинські синоптики попередили краян про істотне погіршення погодних умов, що може спричинити до порушення електропостачання.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

За даними синоптиків, 2-3 грудня, у зв'язку із переміщенням циклону з Балкан, очікується погіршення погодних умов. Зокрема вночі 2 грудня очікуються сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

А вночі 3 грудня – значний сніг, вдень сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Збільшення снігового покриву на 10-15 см. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. З 4 грудня припинення опадів, зниження нічної температури повітря до 8-13° морозу.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельних галузей та руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - попередили метеорологи.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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