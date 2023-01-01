Через погіршення погоди на Волині можуть бути перебої зі світлом
Сьогодні, 15:11
Волинські синоптики попередили краян про істотне погіршення погодних умов, що може спричинити до порушення електропостачання.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
За даними синоптиків, 2-3 грудня, у зв'язку із переміщенням циклону з Балкан, очікується погіршення погодних умов. Зокрема вночі 2 грудня очікуються сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
А вночі 3 грудня – значний сніг, вдень сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Збільшення снігового покриву на 10-15 см. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. З 4 грудня припинення опадів, зниження нічної температури повітря до 8-13° морозу.
«Такі погодні умови можуть призвести до порушення електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельних галузей та руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - попередили метеорологи.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.
За даними синоптиків, 2-3 грудня, у зв'язку із переміщенням циклону з Балкан, очікується погіршення погодних умов. Зокрема вночі 2 грудня очікуються сніг, вранці та вдень значний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
А вночі 3 грудня – значний сніг, вдень сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, місцями хуртовина. На дорогах ожеледиця. Збільшення снігового покриву на 10-15 см. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу. З 4 грудня припинення опадів, зниження нічної температури повітря до 8-13° морозу.
«Такі погодні умови можуть призвести до порушення електропостачання, роботи служб комунального господарства, будівельних галузей та руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць», - попередили метеорологи.
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