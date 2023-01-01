Навіки 31: під Луцьком попрощалися із Героєм Павлом Ткачуком
Сьогодні, 15:33
Жителі Торчинської громади Луцького району провели в останню путь свого земляка, Героя Павла Ткачука із села Буяни.
Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.
Павло загинув 20 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій в районі села Новомихайлівка Покровського району на Донеччині.
Загинув, бувши вірним військовій присязі, з честю і до кінця виконавши свій службовий обов’язок, віддавши за мир в Україні найцінніше – власне життя.
Павло Ткачук перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни та вірив у Перемогу. У віці 31 років він віддав життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця.
Попрощатися з земляком вийшли сотні людей. Згорьовані обличчя близьких загиблого, встелена квітами вулиця та живий коридор з місцевих мешканців – так зустрічали Героя, який назавжди повернувся додому.
Поховали військового на місцевому кладовищі.
«Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Герої не вмирають, а поповнюють лави небесного воїнства, навіки залишаючись в нашій пам’яті», - повідомили у громаді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.
Павло загинув 20 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій в районі села Новомихайлівка Покровського району на Донеччині.
Загинув, бувши вірним військовій присязі, з честю і до кінця виконавши свій службовий обов’язок, віддавши за мир в Україні найцінніше – власне життя.
Павло Ткачук перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни та вірив у Перемогу. У віці 31 років він віддав життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця.
Попрощатися з земляком вийшли сотні людей. Згорьовані обличчя близьких загиблого, встелена квітами вулиця та живий коридор з місцевих мешканців – так зустрічали Героя, який назавжди повернувся додому.
Поховали військового на місцевому кладовищі.
«Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Герої не вмирають, а поповнюють лави небесного воїнства, навіки залишаючись в нашій пам’яті», - повідомили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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