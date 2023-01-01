Навіки 31: під Луцьком попрощалися із Героєм Павлом Ткачуком

Жителі Торчинської громади Луцького району провели в останню путь свого земляка, Герояіз села Буяни.Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.Павло2023 року під час виконання бойового завдання в ході ведення бойових дій в районі села Новомихайлівка Покровського району на Донеччині.Загинув, бувши вірним військовій присязі, з честю і до кінця виконавши свій службовий обов’язок, віддавши за мир в Україні найцінніше – власне життя.Павло Ткачук перебував у місцях, де велися запеклі бої, стояв на захисті своєї країни та вірив у Перемогу. У віці 31 років він віддав життя за Україну, за її незалежність та територіальну цілісність, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця.Попрощатися з земляком вийшли сотні людей. Згорьовані обличчя близьких загиблого, встелена квітами вулиця та живий коридор з місцевих мешканців – так зустрічали Героя, який назавжди повернувся додому.Поховали військового на місцевому кладовищі.«Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Герої не вмирають, а поповнюють лави небесного воїнства, навіки залишаючись в нашій пам’яті», - повідомили у громаді.