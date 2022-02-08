10-класник розпилив сльозогінний газ в Рожищенському ліцеї: поліція розповіла деталі

У четвер, 30 листопада у «Рожищенському ліцеї № 3» учень розпилив подразнюючу хімічну речовину. Дітям викликали швидку допомогу, адже вони скаржилися на почервоніння слизової, кашель та утруднене дихання.Поліція встановила, що речовина, якушколи, - це сльозогінний газ.Про цеповідомили в секторі комунікації поліції Волині.Виклик до правоохоронців надійшов близько 12:30. Юнака, який це зробив, поліцейські встановили: йому 15 років, він учень 10 класу. Газовий балончик хлопець придбав в інтернеті.Відомо, що дітей вчителі евакуювали з приміщення, нікого не госпіталізовували. Батьків підлітка працівники ювенальної превенції притягнуть до адміністративної відповідальності.У зв'язку з надзвичайною ситуацією сьогодні в ліцеї дистанційне навчання.