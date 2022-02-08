10-класник розпилив сльозогінний газ в Рожищенському ліцеї: поліція розповіла деталі

10-класник розпилив сльозогінний газ в Рожищенському ліцеї: поліція розповіла деталі
У четвер, 30 листопада у «Рожищенському ліцеї № 3» учень розпилив подразнюючу хімічну речовину. Дітям викликали швидку допомогу, адже вони скаржилися на почервоніння слизової, кашель та утруднене дихання.

Поліція встановила, що речовина, яку школяр розпилив у приміщенні школи, - це сльозогінний газ.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в секторі комунікації поліції Волині.

Виклик до правоохоронців надійшов близько 12:30. Юнака, який це зробив, поліцейські встановили: йому 15 років, він учень 10 класу. Газовий балончик хлопець придбав в інтернеті.

Відомо, що дітей вчителі евакуювали з приміщення, нікого не госпіталізовували. Батьків підлітка працівники ювенальної превенції притягнуть до адміністративної відповідальності.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією сьогодні в ліцеї дистанційне навчання.

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Теги: ліцей, сльозогінний газ, Рожище
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