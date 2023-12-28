Картини рідних загиблих Героїв представлять на благодійному аукціоні в США

Картини рідних загиблих Героїв представлять на благодійному аукціоні в США
Під час арттерапії у Ковелі рідні загиблих військовослужбовців з Волині створювали картини, які згодом виставлять на аукціоні в США.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

Учасники заняття імпровізували на полотні. Кожен сам придумував сюжет майбутньої картини. Деякі полотна малювали діти.

"У нас відбувався контакт з собою через малярство, колір, предметний живопис. Інтуїтивну картину ми наповнили значущими словами та символами, що направляють на гарні емоції" — розповіла художниця та арттерапевтка Тетяна Мялковська.

Усі створені роботи спершу презентують на виставці у Києві, яка проходитиме у рамках турніру з гольфу. Ціль змагань — збір коштів на поїздку української ветеранської команди до США.

Згодом картини будуть представлені на благодійному аукціоні в США. Усі виручені кошти планують спрямувати на літній відпочинок дітей із родин загиблих військовослужбовців.

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Теги: картини, виставка, США, аукціон
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