Картини рідних загиблих Героїв представлять на благодійному аукціоні в США

Під час арттерапії у Ковелі рідні загиблих військовослужбовців з Волині створювали картини, які згодом виставлять на аукціоні в США.Про це повідомили у Ковельській міській раді.Учасники заняття імпровізували на полотні. Кожен сам придумував сюжет майбутньої картини. Деякі полотна малювали діти."У нас відбувався контакт з собою через малярство, колір, предметний живопис. Інтуїтивну картину ми наповнили значущими словами та символами, що направляють на гарні емоції" — розповіла художниця та арттерапевткаУсі створені роботи спершу презентують на виставці у Києві, яка проходитиме у рамках турніру з гольфу. Ціль змагань — збір коштів на поїздку української ветеранської команди до США.Згодом картини будуть представлені на благодійному аукціоні в США. Усі виручені кошти планують спрямувати на літній відпочинок дітей із родин загиблих військовослужбовців.