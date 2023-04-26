На Волині стартував сезон посівної

На Волині стартував сезон посівної
У Волинській області завершується підживлення озимих культур, яких під урожай 2024 року посіяно на площі майже 150 тис га. Окремі господарства, по мірі підсихання ґрунту розпочали весняну посівну кампанію.

Вже засіяли майже 5 тис га ярими зерновими та зернобобовими культурами: пшеницею, тритикале, ячменем і вівсом. По мірі підсихання ґрунту, першими весняно-посівні роботи розпочали аграрії південно-західної частини області: ТзОВ «Рать», ГК «Вілія», ТзОВ «П’ятидні», ТзОВ «Городище» та інші, – повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА, - пише Конкурент.

Всього ярими культурами у цьому році планують засіяти близько 350 тис. га. А саме: 140 тис га – це ярі зернові і зернобобові культури, 154 тис га – технічні культури, 59 тис га – кормові культури. Також, очікується, що у порівнянні з попереднім роком збільшиться площа під картоплею та овочами на 5 тис га і становитиме 103 тис га.

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Теги: Волинь, посівна
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