На Волині стартував сезон посівної





Вже засіяли майже 5 тис га ярими зерновими та зернобобовими культурами: пшеницею, тритикале, ячменем і вівсом. По мірі підсихання ґрунту, першими весняно-посівні роботи розпочали аграрії південно-західної частини області: ТзОВ «Рать», ГК «Вілія», ТзОВ «П’ятидні», ТзОВ «Городище» та інші, – повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА, - пише



Всього ярими культурами у цьому році планують засіяти близько 350 тис. га. А саме: 140 тис га – це ярі зернові і зернобобові культури, 154 тис га – технічні культури, 59 тис га – кормові культури. Також, очікується, що у порівнянні з попереднім роком збільшиться площа під картоплею та овочами на 5 тис га і становитиме 103 тис га.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області завершується підживлення озимих культур, яких під урожай 2024 року посіяно на площі майже 150 тис га. Окремі господарства, по мірі підсихання ґрунту розпочали весняну посівну кампанію.Вже засіяли майже 5 тис га ярими зерновими та зернобобовими культурами: пшеницею, тритикале, ячменем і вівсом. По мірі підсихання ґрунту, першими весняно-посівні роботи розпочали аграрії південно-західної частини області: ТзОВ «Рать», ГК «Вілія», ТзОВ «П’ятидні», ТзОВ «Городище» та інші, – повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Волинської ОДА, - пише Конкурент Всього ярими культурами у цьому році планують засіяти близько 350 тис. га. А саме: 140 тис га – це ярі зернові і зернобобові культури, 154 тис га – технічні культури, 59 тис га – кормові культури. Також, очікується, що у порівнянні з попереднім роком збільшиться площа під картоплею та овочами на 5 тис га і становитиме 103 тис га.

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