1 квітня на Волині: гортаючи календар

1 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження керівник проектів компанії «GRAND-Персона» Віталій Бровін (на фото).

Також іменинники 1 квітня - Аврам, Юхим, Макарій, Марко, Гордій, Марія.

Бажаємо всім, у кого цей день святковий здоров’я, достатку й удачі у всіх починаннях.

1 квітня 1940 року у Луцьку заснували учительський інститут – нині Волинський національний університет імені Лесі Українки.

1 квітня 1993 року на базі Ковельської радіотелевізійної передавальної станції було створено Волинський обласний радіотелевізійний передавальний центр.

Окрім того, сьогодні Міжнародний день птахів.

Сьогодні вся планета відзначає Міжнародний день птахів. Свято виникло в США в 1894 році. Незабаром його почали масово проводити у всіх штатах, а потім і у Європі.

Також сьогодні святкують День сміху.

Існує безліч версій щодо походження Дня сміху. Деякі вчені стверджують, що вперше свято відзначали в Англії. Інші вважають, що батьківщиною самого веселого свята є Франція чи Мексика.



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Теги: дні народження, свята, іменини
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