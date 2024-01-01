Авторський борщ: волинянин пройшов до наступного етапу «МастерШеф-13»

Житель села Велика Глуша Камінь-Каширського району Волинської областіпройшов до наступного етапу кулінарного телевізійного проєкту «МастерШеф».У суботу, 30 березня, відбувся 8 випуск нового, 13 сезону програми «МастерШеф», передає ВСН.Під час першого конкурс кожен учасник повинен був приготувати авторську інтерпретацію класичного українського борщу.Однією з умов випробування було обрати та використати особливий продукт з фудгірки, який відображав різноманіття традицій у приготуванні відомої української страви.Віталій розповів, що на Камінь-Каширщині, де він проживає, багато білих грибів. То ж цей продукт використовують у всіх стравах. Саме тому для свого конкурсного борщу волинянин обрав гриби.сказав, що у волинянина вийшла досить смачна страва, проте недоліки також були.«Ваші пампушки пухкі та апетитні. Але сало дивно висить на тарілці, ніби білизна, яка сушиться на дроті. Ваш борщ ароматний, яскраво багряний. Гриби видніються в гущі. Але солі ви явно пошкодували. Хочеться досолити вашу страву», - сказав суддя.Друге випробування було командним.У межах цього конкурсу судді вирішили нагадати про цінні народні традиції, які почали забуватися.«Давайте вшануємо страву, яку ми починаємо забувати. Це українська народна традиція, яка дуже важлива для нас. Це традиція, яка поступово зникає з часом. Вона така ніжна, така рідна кожному українцю. І ми маємо на увазі… застільний спів», - сказали судді проєкту.Тому на кухню запросили фольклорний вокальний колектив «Боговиця», який озвучив рецепт. Аматорам потрібно було докласти зусиль, щоб зрозуміти всі продукти та процеси приготування страви. Як стало відомо згодом, учасники мали приготувати качине філе у пряній глазурі з рисом, капустою бок-чой та імбирним соусом.Страву синьої команди, в складі якої був Віталій Наливайко, судді оцінили неоднозначно.«Презентація мені подобається. Вона дуже схожа на оригінал. Але у вас проблеми із рисом. Він занадто вологий та пересолений. Боби едамаме непочищені, а це неприпустимо. А от бок-чой мені подобається», - сказав Ектор.«Качка досить добре приготована, але хотілося, щоб ви додавали більше спецій», - додавУ підсумку капітан цієї командиотримала чорний фартух. Натомість волинянин піднявся на балкон. Цього разу Віталію вдалось уникнути битви найслабших.