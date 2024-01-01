Найтепліше за останні 77 років: у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд

Найтепліше за останні 77 років: у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
В суботу, 30 березня 2024 року синоптики зафіксували в обласному центрі Волині черговий температурний рекорд.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, стовпчики термометрів показували +23,5°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°﻿С, передає Суспільне.

Взимку синоптики зафіксували рекорд 26 грудня, тоді стовпчики термометрів показали +10.4⁰С. В передостанній день 2023 року гідрометеоцентр зафіксував +9,0°С.

Рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С. 11 лютого було найтеплішим із 1958 року, температура повітря перевищила на 1,6°﻿С попереднє рекордне значення і склала +10,1°﻿С. Наступного дня, 12 лютого синоптики знову звітували про температурний максимум — стовпчики термометрів показали +16,2°﻿С Це на 5,9°﻿С перевищило попередній рекорд, який тримався із 2002 року.

Також у вівторок, 27 лютого, в місті потеплішало до +13,0°С. За даними синоптиків, цього дня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,2°﻿С рекордне значення 2002 року.

16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.

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Теги: погода, прогноз
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