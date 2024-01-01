Якою буде погода у Луцьку 1 квітня

Якою буде погода у Луцьку 1 квітня
Вдень у Луцьку на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 15° до 23° тепла.

Вітер південний, південно-західний 3,8-7,3 м/сек.

Народний прогноз погоди: У цю пору року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між проталинами. Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди; якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки.

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Теги: Волинь, погода, Луцьк
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