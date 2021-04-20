Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО

У Любешівській громаді під час моніторингу в екосистемах співробітники ДСНС виявили пожежу й оперативно її загасили.Про це повідомляють на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Сьогодні під час моніторингу в екосистемах Любешівської громади, сіл Судче, Рудка, Залізниця, Лобна, яку проводили співробітники 12 ДПРЧ, оператор БпЛА виявив загоряння. Пожежу рятувальники загасили підручними засобами.Проводяться заходи з виявлення осіб, причетних до її виникнення."Скільки ще кілометрів землі буде випалено? Залежить від кожного з нас..." - резюмували вогнеборці.