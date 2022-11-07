Скільки ухилянтів від мобілізації розшукують на Волині . ВІДЕО





Про це розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук телеканалу



«Вже мільйон людей прийшли добровільно, і навряд чи в іншій країні знайдеться ще стільки добровольців, які готові стати на захист Батьківщини. Однак не кожен виконує свій конституційний й громадянський обов’язок і на сьогодні у Волинській області перебуває близько 8000 осіб у розшуку. Вони потрапляють у розшук, якщо не з’явились до ТЦК за викликом або проігнорували повістку», - повідомили Уляна Кравчук.



До слова, згадані особи несуть адмінвідповідальність за ст. 210 Кодексу України про адмінправопорушення порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період, що передбачає накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).



У разі такого порушення складається протокол, виноситься адмінпостанова і з правопорушника стягується штраф;



повторне правопорушення може потягнути за собою кримінальне провадження за статтею 337 Кримінального кодексу України та штраф від 3400 до 8500 гривень або рік виправних робіт;

ігнорування мобілізаційного розпорядження (інколи його називають «бойовою повісткою» чи «повісткою на відправку»), відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.



До прикладу, на Івано-Франківщині майже 40 тисяч осіб перебувають у розшуку за неявку до ТЦК, а у Полтавській – майже 30 тисяч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному ТЦК зазначили, що на Волині розшукують 8 тисяч ухилянтів від мобілізації. Їх було внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» як таких, що перебувають у розшуку.Про це розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СПтелеканалу ГІТ «Вже мільйон людей прийшли добровільно, і навряд чи в іншій країні знайдеться ще стільки добровольців, які готові стати на захист Батьківщини. Однак не кожен виконує свій конституційний й громадянський обов’язок і на сьогодні у Волинській області перебуває близько 8000 осіб у розшуку. Вони потрапляють у розшук, якщо не з’явились до ТЦК за викликом або проігнорували повістку», - повідомили Уляна Кравчук.До слова, згадані особи несуть адмінвідповідальність за ст. 210 Кодексу України про адмінправопорушення порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період, що передбачає накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).У разі такого порушення складається протокол, виноситься адмінпостанова і з правопорушника стягується штраф;повторне правопорушення може потягнути за собою кримінальне провадження за статтею 337 Кримінального кодексу України та штраф від 3400 до 8500 гривень або рік виправних робіт;ігнорування мобілізаційного розпорядження (інколи його називають «бойовою повісткою» чи «повісткою на відправку»), відповідно до статті 336 Кримінального кодексу України, передбачає від трьох до п’яти років позбавлення волі.До прикладу, на Івано-Франківщині майже 40 тисяч осіб перебувають у розшуку за неявку до ТЦК, а у Полтавській – майже 30 тисяч.

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