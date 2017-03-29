Волинянин під обстрілами рятував ікони зі зруйнованого храму біля Авдіївки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
Військовий з позивним "Федя" вивіз ікони з-під Авдіївки зі зруйнованого храму.
Евакуація святинь відбувалась під обстрілами і на квадроциклі. Образи захисник передав у Жидичинський монастир, що в його рідному селі - повідомляє 12 канал.
Намісник монастиря Костянтин (Марченко) зауважує: приємно, що жидичанин по-християнськи та по-людськи віднісся до святинь та врятував їх.
Волинянин врятував ікони з прифронтового села Уманське, зі зруйнованого храму. Святині доводилося вивозити квадроциклом, ризикуючи життям, адже тоді не вщухали обстріли. Військовий 3 ОШБ Владислав Федорчук "Федя" показує, що ікони трішки посічені осколками, але переконаний, що їх потрібно було евакуювати, адже це - історія.
Побитий храм серед руїн Владислав з побратимом побачили, коли виконували бойове завдання. Цього ж дня евакуювали велику ікону зі зображенням Богородиці Антонія та Феодосія Печерських, наступного - врятували ще 7 образів, один з яких передали в Київ.
Через кілька годин після порятунку в церкву влучив снаряд, на місці храму тепер - руїна.
Евакуація святинь відбувалась під обстрілами і на квадроциклі. Образи захисник передав у Жидичинський монастир, що в його рідному селі - повідомляє 12 канал.
Намісник монастиря Костянтин (Марченко) зауважує: приємно, що жидичанин по-християнськи та по-людськи віднісся до святинь та врятував їх.
Волинянин врятував ікони з прифронтового села Уманське, зі зруйнованого храму. Святині доводилося вивозити квадроциклом, ризикуючи життям, адже тоді не вщухали обстріли. Військовий 3 ОШБ Владислав Федорчук "Федя" показує, що ікони трішки посічені осколками, але переконаний, що їх потрібно було евакуювати, адже це - історія.
Побитий храм серед руїн Владислав з побратимом побачили, коли виконували бойове завдання. Цього ж дня евакуювали велику ікону зі зображенням Богородиці Антонія та Феодосія Печерських, наступного - врятували ще 7 образів, один з яких передали в Київ.
Через кілька годин після порятунку в церкву влучив снаряд, на місці храму тепер - руїна.