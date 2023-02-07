Президент вручив сертифікат на житло для сім'ї загиблого воїна з Волині

Сергія Сучкова з міста над Лугою отримала від Президента Володимира Зеленського сертифікат на купівлю квартири.



Церемонія вручення відбулася в Маріїнському палаці в Києві, - пише



Загалом Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям Сил оборони України та членам родин загиблих захисників. Серед них – дружина та син командира розвідувального взводу Сергія Сучкова з Волині, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу на війні 3 травня 2022 року.



53-річний Сергій Сучков був командиром розвідувального взводу розвідувальної роти. Під час бойового завдання на Миколаївщині він зумів відвести групу в безпечне місце, проте сам загинув.



У Захисника залишилися дружина та троє дітей.



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У своє останнє бойове завдання старший лейтенант відправився 2 травня 2022 року, де його група потрапила у засідку, але відбила атаку, просунулась вперед і добула розвідувальні дані противника. Але вже наступного дня, 3 травня, захисник загинув внаслідок артилерійського обстрілу.



Військовий нагороджений орденом «За мужність» III ступеня і отримав звання Героя України посмертно.



Нагадаємо, що житловий сертифікат – це цифровий документ, що засвідчує та гарантує зобов’язання держави профінансувати придбання житла. За ці сертифікати можна купити будь-яке житло – незалежно від того чи це вторинний ринок, чи інвестиція в нерухомість.



У грудні 2023 року Володимир Зеленський заявив, що житло від держави отримають всі, кому від початку повномасштабної війни присвоєно звання Героя України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім’я загиблого старшого лейтенантаз міста над Лугою отримала від Президента Володимира Зеленського сертифікат на купівлю квартири.Церемонія вручення відбулася в Маріїнському палаці в Києві, - пише Волинь-нова. Загалом Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям Сил оборони України та членам родин загиблих захисників. Серед них – дружина та син командира розвідувального взводу Сергія Сучкова з Волині, який загинув внаслідок артилерійського обстрілу на війні 3 травня 2022 року.53-річний Сергій Сучков був командиром розвідувального взводу розвідувальної роти. Під час бойового завдання на Миколаївщині він зумів відвести групу в безпечне місце, проте сам загинув.У Захисника залишилися дружина та троє дітей.У своє останнє бойове завдання старший лейтенант відправився 2 травня 2022 року, де його група потрапила у засідку, але відбила атаку, просунулась вперед і добула розвідувальні дані противника. Але вже наступного дня,ВійськовийНагадаємо, що житловий сертифікат – це цифровий документ, що засвідчує та гарантує зобов’язання держави профінансувати придбання житла. За ці сертифікати можна купити будь-яке житло – незалежно від того чи це вторинний ринок, чи інвестиція в нерухомість.У грудні 2023 року Володимир Зеленський заявив, що житло від держави отримають всі, кому від початку повномасштабної війни присвоєно звання Героя України.

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