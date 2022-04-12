Як у Луцьку святкували Великдень. ВІДЕО
Сьогодні, 14:18
Християни західного обряду у неділю, 31 березня, святкують одне з найбільш значущих свят у році – Великдень або Воскресіння Христове.
Про це повідомляє 12 канал.
У костелі Петра й Павла у Луцьку відзначення Пасхи розпочали із хресної ходи, після чого відбулося святкове богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії РКЦ Віталій Скоморовський. Особливої урочистості богослужінню додавало звучання органу.
Детальніше дивіться у відео.
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Про це повідомляє 12 канал.
У костелі Петра й Павла у Луцьку відзначення Пасхи розпочали із хресної ходи, після чого відбулося святкове богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії РКЦ Віталій Скоморовський. Особливої урочистості богослужінню додавало звучання органу.
Детальніше дивіться у відео.
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