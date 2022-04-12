Як у Луцьку святкували Великдень. ВІДЕО





Про це повідомляє 12 канал.



У костелі Петра й Павла у Луцьку відзначення Пасхи розпочали із хресної ходи, після чого відбулося святкове богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії РКЦ Віталій Скоморовський. Особливої урочистості богослужінню додавало звучання органу.



Детальніше дивіться у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Християни західного обряду у неділю, 31 березня, святкують одне з найбільш значущих свят у році – Великдень або Воскресіння Христове.Про це повідомляє 12 канал.У костелі Петра й Павла у Луцьку відзначення Пасхи розпочали із хресної ходи, після чого відбулося святкове богослужіння, яке очолив єпископ-ординарій Луцької дієцезії РКЦ. Особливої урочистості богослужінню додавало звучання органу.Детальніше дивіться у відео.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію