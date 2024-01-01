У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО

У Луцьку вперше провели тестування іноземця — громадянина Туреччини, який подав документи для отримання постійного дозволу на проживання в Україні на підставі шлюбу.Тест, окрім іноземця, проходила і його дружина. Жінка родом з села Навіз Луцького району, - про це повідомляє Суспільне.Жінка розповіла: з майбутнім чоловікомпознайомилася в інтернеті 7 років тому, через рік пара одружилася. Разом виховують двох доньок: старшій нині 5 років, меншій – 10 місяців.На тестування сім’я спеціально приїхала зі Стамбула, де зараз проживає."Приїхали, щоб відповісти на запитання. Тому що подали документи для чоловіка на постійне проживання. Я звідси й чоловікові подобається Україна. Хвилювання немає, тому що 6 років разом проживаємо, один одного вже знаємо", — каже волинянка Юлія.Кожному з пари ставлять по 45 запитань, усі відповіді фіксуються на камеру, говорить головна спеціалістка управління міграційної служби в областіЗ її слів, підготовка до тесту тривала три місяці, питання складали на основі документів, які подавало подружжя. Вони стосуються подробиць сімейного життя та відомостей один про одного."Готуємося, вивчаємо матеріали, спілкуємося з іноземцем, з його дружиною. Найбільше питань, щоб чоловік-іноземець був обізнаний у дружині. Наприклад, які в неї інтереси, хобі, хто вона за освітою, як проводять час разом", — розповідає головна спеціалістка Луцького відділу №2 Лариса Угорова.Якщо пара дає правильні відповіді на 90% запитань, тест вважається пройденим, а іноземець отримує посвідку на постійне проживання в Україні. Юлія та Айден тестування пройшли успішно. За словами головної спеціалістки Лариси Угорової, у Луцьку у черзі на тестування — ще дві пари.Тестування запровадили у зв’язку з нещодавніми змінами у сфері міграції, аби водночас перевірити такі сім’ї й на фіктивні шлюби, розповіла начальниця відділу по роботі з іноземцями Управління Державної міграційної служби у Волинській областіЗ її слів, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами України, можуть подавати документи для отримання постійного проживання в Україні у будь-якому відділі міграційної служби. Пара має бути одружена не менше двох років."Дозвіл на постійне проживання є значущим для іноземних громадян. Отримавши його, вони користуються всіма правами, що й громадяни України, окрім голосування. У разі отримання такої посвідки в Україні іноземець не позбавляється свого громадянства", — каже Тетяна Ярмолюк.Додає: від початку повномасштабного вторгнення кількість іноземців, які звертаються до міграційної служби України за дозволами на імміграцію, зменшилася.Зараз на Волині на обліку перебуває 3797 іноземців. 3469 з них мають тимчасові посвідки, решта оформила документи на постійне проживання в Україні. Переважно це громадяни Білорусі, Молдови, Болгарії та східних країн.