У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО

У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
У Луцьку вперше провели тестування іноземця — громадянина Туреччини, який подав документи для отримання постійного дозволу на проживання в Україні на підставі шлюбу.

Тест, окрім іноземця, проходила і його дружина Юлія. Жінка родом з села Навіз Луцького району, - про це повідомляє Суспільне.

Жінка розповіла: з майбутнім чоловіком Айденом познайомилася в інтернеті 7 років тому, через рік пара одружилася. Разом виховують двох доньок: старшій нині 5 років, меншій – 10 місяців.

На тестування сім’я спеціально приїхала зі Стамбула, де зараз проживає.

"Приїхали, щоб відповісти на запитання. Тому що подали документи для чоловіка на постійне проживання. Я звідси й чоловікові подобається Україна. Хвилювання немає, тому що 6 років разом проживаємо, один одного вже знаємо", — каже волинянка Юлія.

Як проходить тестування
Кожному з пари ставлять по 45 запитань, усі відповіді фіксуються на камеру, говорить головна спеціалістка управління міграційної служби в області Лариса Угорова. З її слів, підготовка до тесту тривала три місяці, питання складали на основі документів, які подавало подружжя. Вони стосуються подробиць сімейного життя та відомостей один про одного.

"Готуємося, вивчаємо матеріали, спілкуємося з іноземцем, з його дружиною. Найбільше питань, щоб чоловік-іноземець був обізнаний у дружині. Наприклад, які в неї інтереси, хобі, хто вона за освітою, як проводять час разом", — розповідає головна спеціалістка Луцького відділу №2 Лариса Угорова.

Для чого запровадили тести для іноземців
Якщо пара дає правильні відповіді на 90% запитань, тест вважається пройденим, а іноземець отримує посвідку на постійне проживання в Україні. Юлія та Айден тестування пройшли успішно. За словами головної спеціалістки Лариси Угорової, у Луцьку у черзі на тестування — ще дві пари.

Тестування запровадили у зв’язку з нещодавніми змінами у сфері міграції, аби водночас перевірити такі сім’ї й на фіктивні шлюби, розповіла начальниця відділу по роботі з іноземцями Управління Державної міграційної служби у Волинській області Тетяна Ярмолюк.

З її слів, іноземці, які перебувають у шлюбі з громадянами України, можуть подавати документи для отримання постійного проживання в Україні у будь-якому відділі міграційної служби. Пара має бути одружена не менше двох років.

"Дозвіл на постійне проживання є значущим для іноземних громадян. Отримавши його, вони користуються всіма правами, що й громадяни України, окрім голосування. У разі отримання такої посвідки в Україні іноземець не позбавляється свого громадянства", — каже Тетяна Ярмолюк.

Додає: від початку повномасштабного вторгнення кількість іноземців, які звертаються до міграційної служби України за дозволами на імміграцію, зменшилася.

Зараз на Волині на обліку перебуває 3797 іноземців. 3469 з них мають тимчасові посвідки, решта оформила документи на постійне проживання в Україні. Переважно це громадяни Білорусі, Молдови, Болгарії та східних країн.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, Луцьк, міграція, Туреччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
Сьогодні, 19:32
Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 18:11
Скільки ухилянтів від мобілізації розшукують на Волині . ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
Волинянин під обстрілами рятував ікони зі зруйнованого храму біля Авдіївки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка
29 березень, 21:57
Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО Луцька громада передала військовим на Херсонщину мікроавтобус. ФОТО, ВІДЕО
20 лютий, 05:28
Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів Луцьк хоче закупити техніки для військових на майже 7 мільйонів
19 січень, 08:25
На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Бурик На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Бурик
16 січень, 21:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
Сьогодні, 19:32
 0
Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
 0
У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 18:11
 0
Скільки ухилянтів від мобілізації розшукують на Волині . ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
 0
Волинянин під обстрілами рятував ікони зі зруйнованого храму біля Авдіївки. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
 0
Медіа
відео
1/8