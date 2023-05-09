На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку

На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
На Волині судили винуватця жахливої смертельної ДТП: п’яний волинянин за кермом Volkswagen на смерть збив 11-річну дівчинку, яка їхала на скейтборді, за що отримав покарання у виді двох років обмеження волі.

Відповідний вирок ухвалив Шацький районний суд, - пише ІА Волинські новини.

ДТП трапилася у 2022 році 25 червня в селищі Шацьк. Близько 22.30 вулицею Шевченка за кермом Volkswagen Tiguan їхав п’яний Валерій О. Водій перевищив дозволену швидкість, не врахував дорожньої обстановки та наїхав на малолітню дівчинку, яка їхала на скейтборді по його смузі руху. Від отриманих внаслідок ДТП травм дитина померла.

Винуватець смертельної аварії визнав свою вину під час розгляду справи. Валерій О. розкаявся у вчиненому та засудив свою поведінку. Зауважив, що добровільно відшкодував потерпілій завдану шкоду, просив суворо його не карати та не призначати покарання, пов`язане з позбавленням волі.

Мама загиблої дівчинки розповіла на суді, що вона з сім’єю відпочивала у Шацьку, де проживала в одному з будинків. Дочка сказала їй, що йде в кухню до тата. А через деякий час сусідка повідомила їй, що якась дитина потрапила в ДТП. Вона спочатку думала, що в аварію потрапив син, однак зателефонувавши чоловіку, дізналась, що син перебуває з ним. Тоді вона підійшла до дороги, де побачила швидку допомогу та свою доньку, яка лежала накритою, оскільки вже була мертвою.

Жінка пробачила обвинуваченого. Вона просила не застосовувати до нього покарання у виді позбавлення волі, оскільки він щиро вибачився перед нею, повністю компенсував заподіяну шкоду.

Врахувавши усі обставини справи, суд призначив Валерію О. покарання у виді двох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п`ять років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, скейт, суд, Шацьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найтепліше за останні 77 років: у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
Сьогодні, 20:25
Якою буде погода у Луцьку 1 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
Сьогодні, 19:32
Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 18:11
Схожі новини
Перестало битися серце 50-річного воїна з Волині Анатолія Цірути Перестало битися серце 50-річного воїна з Волині Анатолія Цірути
31 січень, 02:17
Водій з Волині отримав 3 роки тюрми за п'яну ДТП, в якій загинула велосипедистка Водій з Волині отримав 3 роки тюрми за п'яну ДТП, в якій загинула велосипедистка
09 травень, 2023, 12:16
Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП Волинянин заплатить 1,7 мільйона гривень за смерть водія у п'яній ДТП
21 лютий, 2023, 12:40
На Волині п'яний водій на смерть збив жінку та втік з місця події: його затримали На Волині п'яний водій на смерть збив жінку та втік з місця події: його затримали
20 січень, 2023, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Найтепліше за останні 77 років: у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
Сьогодні, 20:25
 0
Якою буде погода у Луцьку 1 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку
Сьогодні, 19:32
 0
Волинські рятувальники за допомогою БПЛА виявили пожежу в екосистемі. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
 0
У Луцьку вперше протестували іноземця, який хоче проживати в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 18:11
 0
Медіа
відео
1/8