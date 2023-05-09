На Волині судили водія, який п'яний збив насмерть 11-річну дівчинку





Відповідний вирок ухвалив Шацький районний суд, - пише



ДТП трапилася у 2022 році 25 червня в селищі Шацьк. Близько 22.30 вулицею Шевченка за кермом Volkswagen Tiguan їхав п’яний Валерій О. Водій перевищив дозволену швидкість, не врахував дорожньої обстановки та наїхав на малолітню дівчинку, яка їхала на скейтборді по його смузі руху. Від отриманих внаслідок ДТП травм дитина померла.



Винуватець смертельної аварії визнав свою вину під час розгляду справи. Валерій О. розкаявся у вчиненому та засудив свою поведінку. Зауважив, що добровільно відшкодував потерпілій завдану шкоду, просив суворо його не карати та не призначати покарання, пов`язане з позбавленням волі.



Мама загиблої дівчинки розповіла на суді, що вона з сім’єю відпочивала у Шацьку, де проживала в одному з будинків. Дочка сказала їй, що йде в кухню до тата. А через деякий час сусідка повідомила їй, що якась дитина потрапила в ДТП. Вона спочатку думала, що в аварію потрапив син, однак зателефонувавши чоловіку, дізналась, що син перебуває з ним. Тоді вона підійшла до дороги, де побачила швидку допомогу та свою доньку, яка лежала накритою, оскільки вже була мертвою.



Жінка пробачила обвинуваченого. Вона просила не застосовувати до нього покарання у виді позбавлення волі, оскільки він щиро вибачився перед нею, повністю компенсував заподіяну шкоду.



Врахувавши усі обставини справи, суд призначив Валерію О. покарання у виді двох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на п`ять років.

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