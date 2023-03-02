Навчання після канікул: луцька психологиня розповіла, як налаштувати школярів





Луцька дитяча психологиня Вікторія Уляшко розповіла журналістам



Під час канікул дитина швидко відвикає від розпорядку дня. Як старшокласникам, так і молодшим школярам важко повернутися до розумових навантажень у школі. Дитяча психологиня Вікторія Уляшко радить батькам правильно мотивувати їх та поступово налаштувати до повернення у школу.



Задовольніть потребу в спілкуванні



Психологиня запевняє: соціалізація та спілкування з однолітками в школі - така ж важлива частина навчання, як і уроки. Тому зустріч із друзями та ігри з однокласниками можуть стати гарним стимулом, щоб повернутися до школи.



«Після довгих канікул ви помітите, що дитина рветься гуляти з однолітками з подвійною силою. Не нервуйтесь і не забороняйте цього - дітям треба задовольнити потребу в спілкуванні. Поступово баланс навчання та розваг нормалізується».



Не сваріть за оцінки



Вікторія Уляшко зауважує: батькам не слід хвилюватися, що під час тривалих канікул дитина «все забула»:



«Якщо насправді дитина призабула щось і приносить додому не найвищі оцінки в перші тижні навчання - не дратуйтесь і не сваріть. Краще порадійте за дитину: значить, вона дійсно добре відпочила».



Психологиня радить не тиснути з надмірним навантаженням у перші тижні, а доповнювати режим позашкільними гуртками та додатковими заняттями поступово і дозовано.



«Надмірні навантаження зараз не будуть ефективними. Курси іноземної мови, заняття з репетиторами - зачекають. А ось спортом і музикою краще починати займатись одразу, якщо це подобається дитині».



Складіть «карту тижня»



«Далеко не всі діти ладнають із тайм-менеджментом. Але спробуйте і допоможіть вашому школяру скласти розклад на день і тиждень. Не треба примусу, робіть це у формі забави».



«Карту тижня» потрібно повісити на видному місці з наклейками, стікерами і смайлами. Окрім шкільних занять внесіть туди гуртки, спортивні активності та обов’язково - розваги: походи в кіно, до театру, у гості. Позначте на карті дні народження друзів вашої дитини, а також майбутні поїздки та походи. Дітям зазвичай дуже подобаються такі календарі, і вони охоче дотримуються яскравого розкладу, який створили власноруч.



Вигадайте приємні стимули



За словами психологині, важливо знайти для дитини додаткову мотивацію, щоб вона хотіла повернутися до школи після перерви. Для молодших школярів та учнів середньої школи таким стимулом може бути похід до канцелярського магазину: нові яскраві зошити, модні ручки й фломастери сприятимуть натхненню. Чи, як мінімум, бажанню писати або малювати.



«Якщо у вас старшокласник, пам’ятайте, що він піклується про зовнішність, навіть якщо не розповідає вам про це. Тому з підлітком доречно буде піти до магазину і купити новий одяг, який він обере самостійно. Обновка - ще один стимул повернутися в школу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривалість весняних канікул у Луцькій громаді - один тиждень, і вже у понеділок, 1 квітня, учні повернуться до навчання. Після тривалих вихідних школярам часто важко «ввійти в колію» та налаштуватися на уроки.Луцька дитяча психологинярозповіла журналістам ВСН , як м'яко адаптувати дитину до відновлення навчального процесу.Під час канікул дитина швидко відвикає від розпорядку дня. Як старшокласникам, так і молодшим школярам важко повернутися до розумових навантажень у школі. Дитяча психологиня Вікторія Уляшко радить батькам правильно мотивувати їх та поступово налаштувати до повернення у школу.Психологиня запевняє: соціалізація та спілкування з однолітками в школі - така ж важлива частина навчання, як і уроки. Тому зустріч із друзями та ігри з однокласниками можуть стати гарним стимулом, щоб повернутися до школи.«Після довгих канікул ви помітите, що дитина рветься гуляти з однолітками з подвійною силою. Не нервуйтесь і не забороняйте цього - дітям треба задовольнити потребу в спілкуванні. Поступово баланс навчання та розваг нормалізується».Вікторія Уляшко зауважує: батькам не слід хвилюватися, що під час тривалих канікул дитина «все забула»:«Якщо насправді дитина призабула щось і приносить додому не найвищі оцінки в перші тижні навчання - не дратуйтесь і не сваріть. Краще порадійте за дитину: значить, вона дійсно добре відпочила».Психологиня радить не тиснути з надмірним навантаженням у перші тижні, а доповнювати режим позашкільними гуртками та додатковими заняттями поступово і дозовано.«Надмірні навантаження зараз не будуть ефективними. Курси іноземної мови, заняття з репетиторами - зачекають. А ось спортом і музикою краще починати займатись одразу, якщо це подобається дитині».«Далеко не всі діти ладнають із тайм-менеджментом. Але спробуйте і допоможіть вашому школяру скласти розклад на день і тиждень. Не треба примусу, робіть це у формі забави».«Карту тижня» потрібно повісити на видному місці з наклейками, стікерами і смайлами. Окрім шкільних занять внесіть туди гуртки, спортивні активності та обов’язково - розваги: походи в кіно, до театру, у гості. Позначте на карті дні народження друзів вашої дитини, а також майбутні поїздки та походи. Дітям зазвичай дуже подобаються такі календарі, і вони охоче дотримуються яскравого розкладу, який створили власноруч.За словами психологині, важливо знайти для дитини додаткову мотивацію, щоб вона хотіла повернутися до школи після перерви. Для молодших школярів та учнів середньої школи таким стимулом може бути похід до канцелярського магазину: нові яскраві зошити, модні ручки й фломастери сприятимуть натхненню. Чи, як мінімум, бажанню писати або малювати.«Якщо у вас старшокласник, пам’ятайте, що він піклується про зовнішність, навіть якщо не розповідає вам про це. Тому з підлітком доречно буде піти до магазину і купити новий одяг, який він обере самостійно. Обновка - ще один стимул повернутися в школу».

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