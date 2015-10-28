Волинянин вкрав майже 5 кілограмів горіхів і потрапив у тюрму





Про це стало відомо з вироку Горохівського районного суду, передає ІА



Як ідеться у матеріалах справи, злочин стався 2 листопада на території автостанції у Горохові. Раніше судимий місцевий житель Василь М., будучи п’яним, вирвав у потерпілої поліетиленовий пакет з очищеними ядрами волоського горіха загальною вагою 4 кілограми 900 грамів. Сума збитків – 571 гривня.



Грабіжник своєї вини у суді не заперечував. Він розповів, що після грабежу сів на місцевий автобус та мав намір поїхати в сусіднє село, щоб продати викрадені горіхи.



Потерпіла своєю чергою просила суворо не карати обвинуваченого, оскільки він відшкодував збитки і вона його пробачила.



Однак суд, врахувавши судимості, призначив Василю М. реальне покарання у виді семи років позбавлення волі, приєднавши до остаточного терміну три місяці невідбутого покарання за іншим вироком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянина посадили на сім років за вчинення грабежу: на території автостанції чоловік вирвав у жінки пакет з горіхами.Про це стало відомо з вироку Горохівського районного суду, передає ІА Волинські новини Як ідеться у матеріалах справи, злочин стався 2 листопада на території автостанції у Горохові. Раніше судимий місцевий житель, будучи п’яним, вирвав у потерпілої поліетиленовий пакет з очищеними ядрами волоського горіха загальною вагою 4 кілограми 900 грамів. Сума збитків – 571 гривня.Грабіжник своєї вини у суді не заперечував. Він розповів, що після грабежу сів на місцевий автобус та мав намір поїхати в сусіднє село, щоб продати викрадені горіхи.Потерпіла своєю чергою просила суворо не карати обвинуваченого, оскільки він відшкодував збитки і вона його пробачила.Однак суд, врахувавши судимості, призначив Василю М. реальне покарання у виді семи років позбавлення волі, приєднавши до остаточного терміну три місяці невідбутого покарання за іншим вироком.

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