Що зміниться в Україні з 1 квітня: перерахунок пенсій, зростання податків і демобілізація





Що зміниться з 1 квітня ще - у матеріалі



Підвищення мінімальної зарплати



З квітня 2024 року підвищується мінімальна зарплата в Україні - на 900 грн. Якщо до цього вона становила 7100 грн/місяць, то тепер буде 8000 грн. Це означає, що оплата праці за виконану місячну або годинну норму не може бути нижчою за цю цифру.



Разом із "мінімалкою" зростуть і штрафи для недобросовісних роботодавців. У разі порушення трудового законодавства - наприклад, робота без оформлення трудового договору, затримка або виплата неповної зарплати тощо - потрібно буде сплатити штраф у розмірі від 16 тис до 128 тис грн.



Підвищення податків



Зі зростанням "мінімалки" підвищуються і податки, тепер вони будуть такими:



ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) - 18% від мінімалки, що становитиме 1440 грн;

військовий збір - 1,5% від МЗП, що дорівнює 120 грн;

ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування) - 22%, що з 1 квітня становитиме 1760 грн.

Мінімальна пенсія в Україні, яка прив'язана до мінімальної зарплати, для деяких категорій пенсіонерів також зросте.



Підвищення мінімальної пенсії та перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам



З 1 квітня підвищують мінімальну пенсію для 65-річних непрацюючих пенсіонерів зі стажем 30/35 років (відповідно для жінок і чоловіків). Тепер мінімальна пенсія становитиме 3200 грн (це 40% від мінімальної зарплати).



Що стосується пенсіонерів, які працюють, то на них з 1 квітня чекає перерахунок пенсії. Він буде автоматичним і з урахуванням оновленого страхового стажу. Ці виплати після перерахунку будуть індивідуальними для кожного.



Виплати переселенцям



Після того, як з 1 березня 2024 року змінилися правила виплат ВПО, то кількість таких одержувачів значно зменшилася.



Але в березні Кабмін переглянув допомогу переселенцям і вніс зміни до нового порядку виплат - подовжив термін подачі заяви до 30 квітня 2024 року і розширив список одержувачів.



Демобілізація строковиків



У квітні починається демобілізація військовослужбовців строкової військової служби, призваних до ЗСУ до початку повномасштабної війни в Україні. Демобілізацію проводять відповідно до указу №149/2024 президента України.



Ввезення гуманітарної допомоги в Україну



Також з 1 квітня, для того, щоб ввезти в Україну гумдопомогу, потрібно буде реєструватися в онлайн-системі. Тепер весь облік гуманітарки вестиме Автоматизована система реєстрації.



Цей механізм дасть змогу бачити, яку гуманітарну допомогу ввозять і куди вона розподіляється потім. Крім цього, можна також буде відстежувати, що буде ввозитися і запобігати подвоєнню допомоги.



Реєстрація на НМТ через "Дію"



Наразі триває реєстрація на участь у Національному мультипредметному тестуванні (НМТ) - до 11 квітня 2024 року. Тепер це можна зробити через застосунок "Дія".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 квітня 2024 року на українців чекає низка змін у різних сферах. Серед головних - підвищення "мінімалки", а разом з нею і мінімальної пенсії та податків. Торкнуться зміни також і виплат переселенцям - Кабмін переглянув ухвалені раніше правила і дещо їх змінив.Що зміниться з 1 квітня ще - у матеріалі УНІАН З квітня 2024 року підвищується мінімальна зарплата в Україні - на 900 грн. Якщо до цього вона становила 7100 грн/місяць, то тепер буде 8000 грн. Це означає, що оплата праці за виконану місячну або годинну норму не може бути нижчою за цю цифру.Разом із "мінімалкою" зростуть і штрафи для недобросовісних роботодавців. У разі порушення трудового законодавства - наприклад, робота без оформлення трудового договору, затримка або виплата неповної зарплати тощо - потрібно буде сплатити штраф у розмірі від 16 тис до 128 тис грн.Зі зростанням "мінімалки" підвищуються і податки, тепер вони будуть такими:ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) - 18% від мінімалки, що становитиме 1440 грн;військовий збір - 1,5% від МЗП, що дорівнює 120 грн;ЄСВ (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування) - 22%, що з 1 квітня становитиме 1760 грн.Мінімальна пенсія в Україні, яка прив'язана до мінімальної зарплати, для деяких категорій пенсіонерів також зросте.З 1 квітня підвищують мінімальну пенсію для 65-річних непрацюючих пенсіонерів зі стажем 30/35 років (відповідно для жінок і чоловіків). Тепер мінімальна пенсія становитиме 3200 грн (це 40% від мінімальної зарплати).Що стосується пенсіонерів, які працюють, то на них з 1 квітня чекає перерахунок пенсії. Він буде автоматичним і з урахуванням оновленого страхового стажу. Ці виплати після перерахунку будуть індивідуальними для кожного.Після того, як з 1 березня 2024 року змінилися правила виплат ВПО, то кількість таких одержувачів значно зменшилася.Але в березні Кабмін переглянув допомогу переселенцям і вніс зміни до нового порядку виплат - подовжив термін подачі заяви до 30 квітня 2024 року і розширив список одержувачів.У квітні починається демобілізація військовослужбовців строкової військової служби, призваних до ЗСУ до початку повномасштабної війни в Україні. Демобілізацію проводять відповідно до указу №149/2024 президента України.Також з 1 квітня, для того, щоб ввезти в Україну гумдопомогу, потрібно буде реєструватися в онлайн-системі. Тепер весь облік гуманітарки вестиме Автоматизована система реєстрації.Цей механізм дасть змогу бачити, яку гуманітарну допомогу ввозять і куди вона розподіляється потім. Крім цього, можна також буде відстежувати, що буде ввозитися і запобігати подвоєнню допомоги.Наразі триває реєстрація на участь у Національному мультипредметному тестуванні (НМТ) - до 11 квітня 2024 року. Тепер це можна зробити через застосунок "Дія".

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