З якими запитами підприємці найчастіше звертаються до центру Дія.Бізнес у Луцьку





Нагадаємо, що у центрі Дія.Бізнес у Луцьку надають фахові безоплатні консультації з юридичної підтримки, оподаткування, продажів, маркетингу, комунікацій та PR.



Однак перед тим, як потрапити до експерта, підприємець обов’язково проходить первинну консультацію з хелпером. Така консультація може відбуватись в оффлайн на базі центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку або в онлайн форматі за попередньою реєстрацією на



ПРО ЩО НАЙБІЛЬШЕ ЗАПИТУЮТЬ ПІДПРИЄМЦІ-ПОЧАТКІВЦІ?



Ми проаналізували запити, з якими найчастіше приходили підприємці-початківці в центр Дія.Бізнес у Луцьку протягом майже року роботи:



• за порадами щодо розвитку бізнес-ідеї та покроковим планом дій;



• з питаннями, як скласти бізнес-план, розробити фінансову модель бізнесу, про необхідність ліцензій та дозвільних документів та залучення додаткового фінансування;



• за консультацією щодо юридичної реєстрації бізнесу, вибору КВЕДів та організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності;



• з питаннями щодо системи оподаткування, коли і які податки сплачувати.



З ЯКИМИ ЗАПИТАМИ ЗВЕРТАЮТЬСЯ ВПО, ВІЙСЬКОВІ ТА ВЕТЕРАНИ?



Вимушено переміщені особи, ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати розширений спектр консультацій та підтримку від експертів у центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку.



За підтримкою та можливостями з поновлення підприємницької діяльності до центру звертаються вимушено переміщені особи та представники релокованого бізнесу. Підприємці, які адаптовують бізнес в нових умовах звертаються за пошуком партнерів та інвесторів, колаборацій, за порадами щодо ведення підприємницької діяльності в новому регіоні.



За консультаціями до центру приходять й ветерани та члени їх сімей, дружини діючих військових, які мають намір започаткувати та розвивати ветеранський бізнес. Зокрема, безоплатні консультації по започаткуванню ветеранського бізнесу допомагають розпочати та побудувати ефективну структуру



Часто питання стосується грантових програм підтримки та залучення додаткового фінансування для здійснення підприємницької діяльності.

Цікавляться приверненням додаткових фінансових ресурсів в межах урядової програми ЄРобота —



Під час консультації експерти надають вичерпну інформацію про грантову програму: умови отримання гранту, процес подання заявки, особливості складання бізнес-плану та бюджету до нього, розмір фінансування, а також можливості, які відкриваються для створення або розвитку власного ветеранського бізнесу.



Експерти Дія.Бізнес надають додаткову підтримку в підготовці та плануванні дій для успішного отримання гранту.



ЧИМ ЦЕНТР МОЖЕ БУТИ КОРИСНИЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ З ДОСВІДОМ?



Центр підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку став неоціненним ресурсом для підприємців з досвідом, який не лише забезпечує доступ до різноманітних послуг та можливостей, але й створює сприятливе середовище для взаємодії, навчання та розвитку.



Для підприємців з досвідом центр надає можливості розширення контактів з іншими успішними підприємцями, інвесторами та фахівцями у різних галузях, що дозволяє підприємцям встановити корисні зв'язки та отримувати поради від експертів.



Підприємці з досвідом використовують освітні ресурси центру (лекції, практикуми, акселеративні програми) для постійного навчання та розвитку, що допомагає підприємцям поглибити свої знання та навички у різних аспектах бізнесу.



У центрі створені можливості для налагодження співпраці та партнерства з іншими підприємствами, що дозволяє розширити бізнес та зайняти нові ринки.



Профільні консультанти надають консультації з різних аспектів підприємницької діяльності, включаючи бізнес-стратегії, фінансове планування, масштабування, експорт, маркетинг та інше. Для досвідчених підприємців — це джерело нових ідей та підходів для їхнього бізнесу.



Запити від підприємців з досвідом зазвичай стосуються:



• масштабування бізнесу;



• збільшення ефективності бізнес-моделі для функціонування в умовах війни;



• початку експортної діяльності та виходу на нові ринки, зокрема й на міжнародні маркетплейси, такі як Amazom, Etsy та EBay;



• залучення додаткового фінансування на розвиток власної справи через державні, регіональні, грантові та міжнародні програми підтримки підприємців;



• порад та рекомендацій з просування власного бізнесу, формуванні ефективної маркетингової та комунікаційної стратегій, продажу продуктів та послуг.



Наявність профільних консультантів у центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку дозволяє задовольнити актуальні запити підприємців. Зауважимо, що експертні консультації можливі й онлайн: реєструєтесь на порталі, обираєте тему вашого запиту з-понад 60 напрямків.



Центр Дія.Бізнес у Луцьку щодня створює можливості для тих, хто лише розпочинає підприємницький шлях та тих, хто незважаючи на ризики та нові умови діяльності продовжують розвивати власний бізнес, формуючи міцний економічний фундамент регіону та України в цілому.



Реєструйтеся на первинні та фахові консультації, а також слідкуйте за новинами центру у Instagram, Telegram.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! центрі Дія.Бізнес у Луцьку проаналізували, з якими бізнес-запитами та потребами звертаються підприємці з досвідом та початківці.Нагадаємо, що у центрі Дія.Бізнес у Луцьку надають фахові безоплатні консультації з юридичної підтримки, оподаткування, продажів, маркетингу, комунікацій та PR.Однак перед тим, як потрапити до експерта, підприємець обов’язково проходить первинну консультацію з хелпером. Така консультація може відбуватись в оффлайн на базі центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку або в онлайн форматі за попередньою реєстрацією на порталі Дія.Бізнес Ми проаналізували запити, з якими найчастіше приходили підприємці-початківці в центр Дія.Бізнес у Луцьку протягом майже року роботи:• за порадами щодо розвитку бізнес-ідеї та покроковим планом дій;• з питаннями, як скласти бізнес-план, розробити фінансову модель бізнесу, про необхідність ліцензій та дозвільних документів та залучення додаткового фінансування;• за консультацією щодо юридичної реєстрації бізнесу, вибору КВЕДів та організаційно-правової форми ведення підприємницької діяльності;• з питаннями щодо системи оподаткування, коли і які податки сплачувати.Вимушено переміщені особи, ветерани та члени їхніх сімей можуть отримати розширений спектр консультацій та підтримку від експертів у центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку.За підтримкою та можливостями з поновлення підприємницької діяльності до центру звертаються вимушено переміщені особи та представники релокованого бізнесу. Підприємці, які адаптовують бізнес в нових умовах звертаються за пошуком партнерів та інвесторів, колаборацій, за порадами щодо ведення підприємницької діяльності в новому регіоні.За консультаціями до центру приходять й ветерани та члени їх сімей, дружини діючих військових, які мають намір започаткувати та розвивати ветеранський бізнес. Зокрема, безоплатні консультації по започаткуванню ветеранського бізнесу допомагають розпочати та побудувати ефективну структуру ветеранського бізнесу Часто питання стосується грантових програм підтримки та залучення додаткового фінансування для здійснення підприємницької діяльності.Цікавляться приверненням додаткових фінансових ресурсів в межах урядової програми ЄРобота — Грантом для ветеранів та членів їхніх сімей . Грантова програма спрямована на підтримку ветеранів та членів їхніх сімей у створенні та розвитку власного бізнесу.Під час консультації експерти надають вичерпну інформацію про грантову програму: умови отримання гранту, процес подання заявки, особливості складання бізнес-плану та бюджету до нього, розмір фінансування, а також можливості, які відкриваються для створення або розвитку власного ветеранського бізнесу.Експерти Дія.Бізнес надають додаткову підтримку в підготовці та плануванні дій для успішного отримання гранту.Центр підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку став неоціненним ресурсом для підприємців з досвідом, який не лише забезпечує доступ до різноманітних послуг та можливостей, але й створює сприятливе середовище для взаємодії, навчання та розвитку.Для підприємців з досвідом центр надає можливості розширення контактів з іншими успішними підприємцями, інвесторами та фахівцями у різних галузях, що дозволяє підприємцям встановити корисні зв'язки та отримувати поради від експертів.Підприємці з досвідом використовують освітні ресурси центру (лекції, практикуми, акселеративні програми) для постійного навчання та розвитку, що допомагає підприємцям поглибити свої знання та навички у різних аспектах бізнесу.У центрі створені можливості для налагодження співпраці та партнерства з іншими підприємствами, що дозволяє розширити бізнес та зайняти нові ринки.Профільні консультанти надають консультації з різних аспектів підприємницької діяльності, включаючи бізнес-стратегії, фінансове планування, масштабування, експорт, маркетинг та інше. Для досвідчених підприємців — це джерело нових ідей та підходів для їхнього бізнесу.Запити від підприємців з досвідом зазвичай стосуються:• масштабування бізнесу;• збільшення ефективності бізнес-моделі для функціонування в умовах війни;• початку експортної діяльності та виходу на нові ринки, зокрема й на міжнародні маркетплейси, такі як Amazom, Etsy та EBay;• залучення додаткового фінансування на розвиток власної справи через державні, регіональні, грантові та міжнародні програми підтримки підприємців;• порад та рекомендацій з просування власного бізнесу, формуванні ефективної маркетингової та комунікаційної стратегій, продажу продуктів та послуг.Наявність профільних консультантів у центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку дозволяє задовольнити актуальні запити підприємців. Зауважимо, що експертні консультації можливі й онлайн: реєструєтесь на порталі, обираєте тему вашого запиту з-понад 60 напрямків.Центр Дія.Бізнес у Луцьку щодня створює можливості для тих, хто лише розпочинає підприємницький шлях та тих, хто незважаючи на ризики та нові умови діяльності продовжують розвивати власний бізнес, формуючи міцний економічний фундамент регіону та України в цілому.Реєструйтеся на первинні та фахові консультації, а також слідкуйте за новинами центру у Facebook

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