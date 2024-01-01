Росіяни влучили у телевежу в Харкові
Сьогодні, 17:51
Російські загарбники завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.
Про це у телеграмі повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.
На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення.
«Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації», - закликав очільник ОВА.
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Про це у телеграмі повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.
На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення.
«Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації», - закликав очільник ОВА.
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