Росіяни влучили у телевежу в Харкові

загарбники завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.



Про це у телеграмі повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Під час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.



На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення.



«Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації», - закликав очільник ОВА.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російськіпо обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.Про це у телеграмі повідомляє очільник Харківської ОВАПід час тривоги співробітники перебували в укритті. Людських жертв немає.На цю хвилину є перебої із сигналом цифрового телебачення.«Тому вчергове звертаємось до громадян: довіряйте лише офіційним джерелам інформації», - закликав очільник ОВА.

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