На Волині педагог отримав ув’язнення за ухилення від мобілізації

ухилився від призову до війська по мобілізації, на Волині проведе три роки за ґратами.



Про це пише інформагентство



Торік 12 жовтня військово-лікарська комісія визнала уродженця Ковеля Ігоря Р. придатним до проходження військової служби. 9 листопада він отримав повістку про призов на військову службу, відповідно до якої мав з’явитися наступного дня до пункту збору.



Проте волинянин 10 листопада не прибув на визначене місце для відправлення у складі команди до військової частини.



У матеріалах справи вказано, що Ігор Р. до 6 листопада минулого року працював на посаді вчителя Липинського ліцею Підгайцівської сільської ради, звідки був звільнений на підставі ст. 38 КЗпП України. Чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення низки правопорушень.



Ігор Р. свою вину не визнав. Він підтвердив, що був визнаний придатним до проходження військової служби. Свою неявку на місце збору пояснив тим, що не бажає проходити військову службу. Тому просив визнати його невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.



На суд аргументи волинянина не подіяли, адже докази підтверджували його вину. Зрештою Ігор Р. отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній вчитель, якийпо мобілізації, на Волині проведе три роки за ґратами.Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Ківерцівського районного суду.Торік 12 жовтня військово-лікарська комісія визнала уродженця Ковеляпридатним до проходження військової служби. 9 листопада він отримав повістку про призов на військову службу, відповідно до якої мав з’явитися наступного дня до пункту збору.Проте волинянин 10 листопада не прибув на визначене місце для відправлення у складі команди до військової частини.У матеріалах справи вказано, що Ігор Р. до 6 листопада минулого року працював на посаді вчителя Липинського ліцею Підгайцівської сільської ради, звідки був звільнений на підставі ст. 38 КЗпП України. Чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення низки правопорушень.Ігор Р. свою вину не визнав. Він підтвердив, що був визнаний придатним до проходження військової служби. Свою неявку на місце збору пояснив тим, що не бажає проходити військову службу. Тому просив визнати його невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.На суд аргументи волинянина не подіяли, адже докази підтверджували його вину. Зрештою Ігор Р. отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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