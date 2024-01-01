На Волині педагог отримав ув’язнення за ухилення від мобілізації

На Волині педагог отримав ув’язнення за ухилення від мобілізації
Колишній вчитель, який ухилився від призову до війська по мобілізації, на Волині проведе три роки за ґратами.

Про це пише інформагентство Волинські новини з посиланням на вирок Ківерцівського районного суду.

Торік 12 жовтня військово-лікарська комісія визнала уродженця Ковеля Ігоря Р. придатним до проходження військової служби. 9 листопада він отримав повістку про призов на військову службу, відповідно до якої мав з’явитися наступного дня до пункту збору.

Проте волинянин 10 листопада не прибув на визначене місце для відправлення у складі команди до військової частини.

У матеріалах справи вказано, що Ігор Р. до 6 листопада минулого року працював на посаді вчителя Липинського ліцею Підгайцівської сільської ради, звідки був звільнений на підставі ст. 38 КЗпП України. Чоловіка неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за вчинення низки правопорушень.

Ігор Р. свою вину не визнав. Він підтвердив, що був визнаний придатним до проходження військової служби. Свою неявку на місце збору пояснив тим, що не бажає проходити військову службу. Тому просив визнати його невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України.

На суд аргументи волинянина не подіяли, адже докази підтверджували його вину. Зрештою Ігор Р. отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, вирок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна обірвала життя Героя Дмитра Луцика з Волині
Сьогодні, 18:01
Росіяни влучили у телевежу в Харкові
Сьогодні, 17:51
На Волині педагог отримав ув’язнення за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 17:50
З якими запитами підприємці найчастіше звертаються до центру Дія.Бізнес у Луцьку
Сьогодні, 17:40
ЄС виділив на оновлення парків Ковеля €1,5 мільйона
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині Брати з Волині промишляли сутенерством на Рівненщині
15 квітень, 17:16
На Волині ухилянт отримав 3 роки в’язниці На Волині ухилянт отримав 3 роки в’язниці
05 квітень, 18:01
За жорстоке вбивство жінки з дитиною в Житомирі нелюд отримав довічне За жорстоке вбивство жінки з дитиною в Житомирі нелюд отримав довічне
02 квітень, 11:27
На Волині суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу, яка публікувала інформацію про видачу повісток до ТЦК На Волині суд виніс вирок адміністраторці Telegram-каналу, яка публікувала інформацію про видачу повісток до ТЦК
01 квітень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У білорусі «вагнерівці» навчають місцевих курсантів
Сьогодні, 18:20
 0
Екс-начальника управління Волинської ОВА судять за корупцію
Сьогодні, 18:05
 0
Війна обірвала життя Героя Дмитра Луцика з Волині
Сьогодні, 18:01
 0
Росіяни влучили у телевежу в Харкові
Сьогодні, 17:51
 0
На Волині педагог отримав ув’язнення за ухилення від мобілізації
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8