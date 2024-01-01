На Волині ухилянт отримав 3 роки в’язниці
Сьогодні, 18:01
Мешканця Волині Ігоря Рихлівського засудили до трьох років позбавлення волі через ухилення від мобілізації.
Про це пише Zaxid.net із посиланням на вирок Ківерцівського райсуду.
Як йдеться у вироку суду, у жовтні 2023 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до проходження військової служби. Ігор Рихлівський отримав повістку і мав 10 листопада з’явитися до пункту збору, однак у вказаний день він туди так і не прийшов.
У суді чоловік пояснив свої дії тим, що не має бажання служити. Просив визнати його невинним.
Суддя Світлана Поліщук визнала обвинуваченого винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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Про це пише Zaxid.net із посиланням на вирок Ківерцівського райсуду.
Як йдеться у вироку суду, у жовтні 2023 року військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до проходження військової служби. Ігор Рихлівський отримав повістку і мав 10 листопада з’явитися до пункту збору, однак у вказаний день він туди так і не прийшов.
У суді чоловік пояснив свої дії тим, що не має бажання служити. Просив визнати його невинним.
Суддя Світлана Поліщук визнала обвинуваченого винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) й призначила покарання – три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.
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