Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу

Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Набір громадян на військову службу в прикордонні підрозділи Волинського загону триває. Військовослужбовці, які вирішили стати на захист кордонів своєї держави та нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби, склали військову присягу.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у фейсбуці.

Перед бойовими товаришами, військовослужбовці присягнули сумлінно і чесно виконувати службовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу

«Вітаємо побратимів з важливим днем у вашому житті. Складати присягу під час війни – підтвердження вашої сміливості, віри в нашу державу та Перемогу!» - зазначили прикордонники.
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу


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Теги: прикордонники, війна
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