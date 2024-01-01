Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу

Набір громадян на військову службу в прикордонні підрозділи Волинського загону триває. Військовослужбовці, які вирішили стати на захист кордонів своєї держави та нещодавно приєдналися до лав Держприкордонслужби,Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у фейсбуці.Перед бойовими товаришами, військовослужбовці присягнули сумлінно і чесно виконувати службовий обов’язок, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість.«Вітаємо побратимів з важливим днем у вашому житті. Складати присягу під час війни – підтвердження вашої сміливості, віри в нашу державу та Перемогу!» - зазначили прикордонники.