З'явилися кадри Каховської ГЕС у перші хвилини після підриву. ВIДЕО з телефона окупанта
Сьогодні, 17:02
У мережі опублікований відеозапис з телефона окупанта, який зафільмував Каховську ГЕС у перші хвилини після підриву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, вірогідніше за все, зроблений окупантом із 205-ї бригади армії рф.
"Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС рф, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.
Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.
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Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, вірогідніше за все, зроблений окупантом із 205-ї бригади армії рф.
"Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС рф, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.
Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.
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