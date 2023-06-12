З'явилися кадри Каховської ГЕС у перші хвилини після підриву. ВIДЕО з телефона окупанта

З'явилися кадри Каховської ГЕС у перші хвилини після підриву. ВIДЕО з телефона окупанта
У мережі опублікований відеозапис з телефона окупанта, який зафільмував Каховську ГЕС у перші хвилини після підриву.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, вірогідніше за все, зроблений окупантом із 205-ї бригади армії рф.

"Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС рф, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.


Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

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Теги: Каховська ГЕС, Херсонщина
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