З'явилися кадри Каховської ГЕС у перші хвилини після підриву. ВIДЕО з телефона окупанта

Каховську ГЕС у перші хвилини після підриву.



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"Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС рф, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.





Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікований відеозапис з телефона окупанта, який зафільмувавЯк повідомляє Цензор.НЕТ , відеозапис, вірогідніше за все, зроблений окупантом із 205-ї бригади армії рф."Архівне відео, що з'явилося в мережі лише зараз. Військовослужбовець 205-ї бригади ЗС рф, яка, як вважається, була виконавцем підриву Каховської ГЕС, сміючись і потішаючись знімає перші хвилини наслідків страшного злочину країни-терориста", - зазначається у дописі до публікації.Нагадаємо, що вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

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