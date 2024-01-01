На передовій нагородили воїнів із волинської бригади
Сьогодні, 16:26
Сьогодні, 5 квітня, командир бригади, полковник Руслан Ткачук побував на позиціях Камінь-Каширського батальйону 100 омбр.
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада.
Поспілкувавшись з особовим складом та перевіривши облаштування позицій, полковник Ткачук вручив кращим бійцям відзнаки командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».
Підрозділи Камінь-Каширського бату 100 омбр вже другий рік успішно виконують бойові завдання у Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог десятки разів штурмував позиції батальйону – проте жодного разу не мав успіху.
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Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада.
Поспілкувавшись з особовим складом та перевіривши облаштування позицій, полковник Ткачук вручив кращим бійцям відзнаки командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».
Підрозділи Камінь-Каширського бату 100 омбр вже другий рік успішно виконують бойові завдання у Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог десятки разів штурмував позиції батальйону – проте жодного разу не мав успіху.
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