На передовій нагородили воїнів із волинської бригади

На передовій нагородили воїнів із волинської бригади
Сьогодні, 5 квітня, командир бригади, полковник Руслан Ткачук побував на позиціях Камінь-Каширського батальйону 100 омбр.

Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада.

Поспілкувавшись з особовим складом та перевіривши облаштування позицій, полковник Ткачук вручив кращим бійцям відзнаки командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».
На передовій нагородили воїнів із волинської бригади

Підрозділи Камінь-Каширського бату 100 омбр вже другий рік успішно виконують бойові завдання у Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог десятки разів штурмував позиції батальйону – проте жодного разу не мав успіху.
На передовій нагородили воїнів із волинської бригади
На передовій нагородили воїнів із волинської бригади
На передовій нагородили воїнів із волинської бригади

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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