На передовій нагородили воїнів із волинської бригади

Руслан Ткачук побував на позиціях Камінь-Каширського батальйону 100 омбр.



Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема механізована бригада.



Поспілкувавшись з особовим складом та перевіривши облаштування позицій, полковник Ткачук вручив кращим бійцям відзнаки командира 100 окремої механізованої бригади «За оборону рідного краю».



Підрозділи Камінь-Каширського бату 100 омбр вже другий рік успішно виконують бойові завдання у Серебрянському лісі на Луганщині. Ворог десятки разів штурмував позиції батальйону – проте жодного разу не мав успіху.



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