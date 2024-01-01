Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Ради 10 квітня

законопроєкту про мобілізацію у другому читанні вже 10 квітня.



Про це в коментарі Роман Костенко.



"Попередньо в Раді планують розглянути законопроект про мобілізацію 10 квітня", - сказав виданню Костенко.



Однак, за його словами, Комітет ще не ухвалив висновок до законопроекту.



Законопроект про мобілізацію



Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.



Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.



Як розповів раніше в коментарі РБК-Україна народний депутат Федір Веніславский, який є членом цього Комітету, серед питань, які залишалося допрацювати, - це, зокрема, коректно виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також - для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. Також було залишено наприкінець питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.



Додамо, нещодавно голова ВРУ Руслан Стефанчук також висловив сподівання, що на найближчому засіданні законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування в Раду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада може розпочати розгляду другому читанні вже 10 квітня.Про це в коментарі РБК-Україна розповів секретар в комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки"Попередньо в Раді планують розглянути законопроект про мобілізацію 10 квітня", - сказав виданнюОднак, за його словами, Комітет ще не ухвалив висновок до законопроекту.Нагадаємо, що 25 грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Але через низку зауважень його було відкликано 11 січня. Тож 30 січня в Раду внесли оновлений законопроект, який уже пройшов перше читання.Після чого Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув понад 4 тисячі поправок до законопроекту, які були подані нардепами.Як розповів раніше в коментарі РБК-Україна народний депутат, який є членом цього Комітету, серед питань, які залишалося допрацювати, - це, зокрема, коректно виписати право на відстрочку від мобілізації загалом, а також - для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю. Також було залишено наприкінець питання стимулювання до призову на військову службу і обмеження за неявку до ТЦК.Додамо, нещодавно голова ВРУтакож висловив сподівання, що на найближчому засіданні законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування в Раду.

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