Волинян попередили про грози та буревій





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.



У зв'язку з цим пройдуть дощі з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.



А із 7 квітня, зі збереженням протягом наступного тижня, погоду зумовлюватиме південнний антициклон, що принесе нам теплу суху погоду.



Температура вночі становитиме 7-12⁰, вдень - 19-24⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через територію Волині завтра, 6 квітня, вдень пройде атмосферний фронт, тому варто очікувати негоди.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.У зв'язку з цим пройдуть дощі з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.А із 7 квітня, зі збереженням протягом наступного тижня, погоду зумовлюватиме південнний антициклон, що принесе нам тТемпература вночі становитиме 7-12⁰, вдень - 19-24⁰ тепла.

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