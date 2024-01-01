Волинян попередили про грози та буревій

Волинян попередили про грози та буревій
Через територію Волині завтра, 6 квітня, вдень пройде атмосферний фронт, тому варто очікувати негоди.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.

У зв'язку з цим пройдуть дощі з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.

А із 7 квітня, зі збереженням протягом наступного тижня, погоду зумовлюватиме південнний антициклон, що принесе нам теплу суху погоду.

Температура вночі становитиме 7-12⁰, вдень - 19-24⁰ тепла.

Волинян попередили про грози та буревій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Ради 10 квітня
Сьогодні, 16:10
Литва закупить для України 3 тисячі безпілотників і виділить 15 млн євро на реабілітацію поранених
Сьогодні, 15:45
Волинян попередили про грози та буревій
Сьогодні, 15:20
Теракт у «Крокусі»: росіяни знайшли нову версію «візитки Яроша»
Сьогодні, 15:05
На Волині – можливе відлуння вибухів: сапери знешкоджуватимуть боєприпаси
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 квітня
04 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня
03 квітень, 20:00
Пил із Сахари на Волині: чи не роздута тема Пил із Сахари на Волині: чи не роздута тема
03 квітень, 12:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
02 квітень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині чоловік викрав з магазину обігрівач
Сьогодні, 16:40
 0
На передовій нагородили воїнів із волинської бригади
Сьогодні, 16:26
 0
Законопроект про мобілізацію можуть винести на розгляд Ради 10 квітня
Сьогодні, 16:10
 0
Литва закупить для України 3 тисячі безпілотників і виділить 15 млн євро на реабілітацію поранених
Сьогодні, 15:45
 0
Волинян попередили про грози та буревій
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8