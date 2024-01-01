Волинян попередили про грози та буревій
Сьогодні, 15:20
Через територію Волині завтра, 6 квітня, вдень пройде атмосферний фронт, тому варто очікувати негоди.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.
У зв'язку з цим пройдуть дощі з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.
А із 7 квітня, зі збереженням протягом наступного тижня, погоду зумовлюватиме південнний антициклон, що принесе нам теплу суху погоду.
Температура вночі становитиме 7-12⁰, вдень - 19-24⁰ тепла.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр із гідрометеорології.
У зв'язку з цим пройдуть дощі з грозами, місцями з поривами вітру 15-20 м/с.
А із 7 квітня, зі збереженням протягом наступного тижня, погоду зумовлюватиме південнний антициклон, що принесе нам теплу суху погоду.
Температура вночі становитиме 7-12⁰, вдень - 19-24⁰ тепла.
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