На Волині – можливе відлуння вибухів: сапери знешкоджуватимуть боєприпаси

На Волині – можливе відлуння вибухів: сапери знешкоджуватимуть боєприпаси
У найближчу годину на Волині працюватимуть сапери ДСНС! Можливе відлуння вибухів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Сьогодні, 5 квітня, сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.

Роботи триватимуть з 15:30 до 16:00 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Затурцівської громади Володимирського району", - йдеться в повідомленні.

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Теги: боєприпаси, Волинь, сапери
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