На Волині – можливе відлуння вибухів: сапери знешкоджуватимуть боєприпаси
Сьогодні, 15:00
У найближчу годину на Волині працюватимуть сапери ДСНС! Можливе відлуння вибухів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Сьогодні, 5 квітня, сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.
Роботи триватимуть з 15:30 до 16:00 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Затурцівської громади Володимирського району", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Сьогодні, 5 квітня, сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.
Роботи триватимуть з 15:30 до 16:00 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Затурцівської громади Володимирського району", - йдеться в повідомленні.
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