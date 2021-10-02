На Волині – можливе відлуння вибухів: сапери знешкоджуватимуть боєприпаси





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



"Сьогодні, 5 квітня, сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.



Роботи триватимуть з 15:30 до 16:00 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Затурцівської громади Володимирського району", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У найближчу годину на Волині працюватимуть сапери ДСНС! Можливе відлуння вибухів.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС."Сьогодні, 5 квітня, сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.Роботи триватимуть з 15:30 до 16:00 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Затурцівської громади Володимирського району", - йдеться в повідомленні.

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