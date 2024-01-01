У ТЦК почнуть викликати 25-річних чоловіків, - Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 14:48
У ТЦК для оновлення даних та медогляду почнуть викликати чоловіків, які досягли 25 років.
Про це у фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.
ТЦК будуть здійснювати виклик таких громадян для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду й оформлення відповідних військово-облікових документів.
Нагадаємо, президент України підписав Закон України від № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.
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Про це у фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.
ТЦК будуть здійснювати виклик таких громадян для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду й оформлення відповідних військово-облікових документів.
Нагадаємо, президент України підписав Закон України від № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.
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