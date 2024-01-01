У ТЦК почнуть викликати 25-річних чоловіків, - Генштаб ЗСУ

У ТЦК для оновлення даних та медогляду почнуть викликати чоловіків, які досягли 25 років.Про це у фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ.Громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов’язаних.ТЦК будуть здійснювати виклик таких громадян для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду й оформлення відповідних військово-облікових документів.Нагадаємо, президент Українивід № 3127-IX "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.