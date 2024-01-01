Батюшка УПЦ МП на Закарпатті допатякався до криміналу

Батюшка УПЦ МП на Закарпатті допатякався до криміналу
Працівники СБУ викрили на Закарпатті клірика-антисеміта УПЦ (МП), який поширював фейки про війну в Україні.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки задокументувала злочини з боку настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ (МП). Клірик розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні, а також виправдовував агресивну війну рф проти України.

За даними слідства, фігурант називав повномасштабне вторгнення рф «громадянською війною» та закликав вірян ухилятися від мобілізації.

Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій.

Провокативну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Фейсбуці.

Таким чином фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму УПЦ (МП) повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪ ⁠ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками);
▪ ⁠ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Батюшка УПЦ МП на Закарпатті допатякався до криміналу

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 5 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури

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Теги: Московський патріархат, Україна
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