Україна не отримає запрошення в НАТО на липневому саміті, – NYT

Україна не отримає запрошення в НАТО на липневому саміті, – NYT
На ювілейному 75-му саміті лідерів країн НАТО, що відбудеться в липні у Вашингтоні, Україна не почує бажаного офіційного запрошення приєднатися до Альянсу. Але країни-члени хочуть в інший спосіб продемонструвати, що вони підтримують Україну «в довгостроковій перспективі».

Про це пише New York Times із посиланням на неназваних посадовців НАТО, повідомляє Громадське.

За даними видання, офіційні особи Альянсу погоджуються, що запрошення України не відбудеться на урочистостях, запланованих у Вашингтоні в липні. У НАТО немає бажання приймати нового члена, який через угоду про колективну безпеку «втягне Альянс у найбільшу сухопутну війну в Європі з 1945 року», пише NYT.

Тому в НАТО шукатимуть «якусь золоту середину, щось ближче до членства, але достатньо м’ясисте, щоб показати, що Альянс підтримує Україну на довгострокову перспективу», зазначили співрозмовники видання.

За словами високопоставлених західних дипломатів, поки що невідомо, що саме це буде.

Як пише NYT, США та Німеччина виступають проти того, щоб запропонувати Україні початок переговорів про членство в НАТО, і хочуть, щоб це питання «було знято зі столу» в липні. Але вони хочуть надати Україні конкретні зобов’язання, які зможуть виконати.

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Теги: НАТО, членство, Україна
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