Екснардеп отримав 15 років тюрми за схему на 3 мільярди

Вищий антикорупційний суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього народного депутата.Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.Його визнали винним вз розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».До 12 років за ґратами з конфіскацією всього майна також засудили фінансову директорку екснардепа.Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн.За даними ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата