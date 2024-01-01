Екснардеп отримав 15 років тюрми за схему на 3 мільярди
Сьогодні, 13:33
Вищий антикорупційний суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього народного депутата.
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Його визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
До 12 років за ґратами з конфіскацією всього майна також засудили фінансову директорку екснардепа.
Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн.
За даними ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
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Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Його визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
До 12 років за ґратами з конфіскацією всього майна також засудили фінансову директорку екснардепа.
Наслідком «газової схеми» стали збитки державі у розмірі близько 3 млрд грн.
За даними ЗМІ, мова йде про колишнього народного депутата Олександра Онищенка.
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