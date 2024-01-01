Міськрада на Волині виділила Силам оборони 4,5 мільйона
Сьогодні, 13:14
Ковельська міськрада під час позачергової сесії виділила на потреби різних підрозділів Сил оборони 4,5 мільйона гривень.
Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За його словами, відбулася позачергова сесія Ковельської міської ради. Головним питанням, яке розглянули депутати, стали зміни до бюджету у зв’язку з перевиконанням.
Зокрема 4,5 млн гривень депутати додатково виділили на потреби Сил оборони.
На інженерне облаштування держкордону 3 мільйони гривень надали прикордонникам. Мільйон — Нацгвардії на матеріально-технічне забезпечення та субвенцію півмільйона гривень на придбання безпілотників отримає Третя штурмова бригада.
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Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
За його словами, відбулася позачергова сесія Ковельської міської ради. Головним питанням, яке розглянули депутати, стали зміни до бюджету у зв’язку з перевиконанням.
Зокрема 4,5 млн гривень депутати додатково виділили на потреби Сил оборони.
На інженерне облаштування держкордону 3 мільйони гривень надали прикордонникам. Мільйон — Нацгвардії на матеріально-технічне забезпечення та субвенцію півмільйона гривень на придбання безпілотників отримає Третя штурмова бригада.
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