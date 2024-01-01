Міськрада на Волині виділила Силам оборони 4,5 мільйона

на потреби різних підрозділів Сил оборони 4,5 мільйона гривень.



Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



За його словами, відбулася позачергова сесія Ковельської міської ради. Головним питанням, яке розглянули депутати, стали зміни до бюджету у зв’язку з перевиконанням.



Зокрема 4,5 млн гривень депутати додатково виділили на потреби Сил оборони.



На інженерне облаштування держкордону 3 мільйони гривень надали прикордонникам. Мільйон — Нацгвардії на матеріально-технічне забезпечення та субвенцію півмільйона гривень на придбання безпілотників отримає Третя штурмова бригада.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельська міськрада під час позачергової сесії виділила4,5 мільйона гривень.Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський головаЗа його словами, відбулася позачергова сесія Ковельської міської ради. Головним питанням, яке розглянули депутати, стали зміни до бюджету у зв’язку з перевиконанням.Зокрема 4,5 млн гривень депутати додатково виділили на потреби Сил оборони.На інженерне облаштування держкордону 3 мільйони гривень надали прикордонникам. Мільйон — Нацгвардії на матеріально-технічне забезпечення та субвенцію півмільйона гривень на придбання безпілотників отримає Третя штурмова бригада.

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