Міськрада на Волині виділила Силам оборони 4,5 мільйона

Міськрада на Волині виділила Силам оборони 4,5 мільйона
Ковельська міськрада під час позачергової сесії виділила на потреби різних підрозділів Сил оборони 4,5 мільйона гривень.

Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

За його словами, відбулася позачергова сесія Ковельської міської ради. Головним питанням, яке розглянули депутати, стали зміни до бюджету у зв’язку з перевиконанням.

Зокрема 4,5 млн гривень депутати додатково виділили на потреби Сил оборони.

На інженерне облаштування держкордону 3 мільйони гривень надали прикордонникам. Мільйон — Нацгвардії на матеріально-технічне забезпечення та субвенцію півмільйона гривень на придбання безпілотників отримає Третя штурмова бригада.

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Теги: допомога, ЗСУ
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