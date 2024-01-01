Власників худоби у Луцьку зобов’язали перевірити її на небезпечну хворобу

У Луцькій міській територіальній громадіпенсійного віку. У зв’язку з цим власників великої рогатої худоби зобов’язали провести обстеження тварин на наявність збудника хвороби.Про це повідомляє Луцька міськрада.Бруцельоз – це інфекційне захворювання, яке передається контактним шляхом від тварин-носіїв збудника (великої рогатої худоби (ВРХ), овець, кіз, свиней, кролів), а також їх інфікованими продуктами або тканинами. Хвороба вражає органи руху та опори, нервову і сечостатеву системи організму.Від однієї людини до іншої бруцельоз не передається.Інфікування людини відбувається переважно через вживання заражених продуктів: некип’яченого молока і сирих молочних продуктів, а також сирого м’яса.У зв’язку з цим, відповідно до протоколу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Луцької міської ради та з метою запобігання виникнення нових випадків захворювання власникам ВРХ Луцької міської територіальної громади необхідно провести додаткове дослідження ВРХ на предмет можливого її зараження збудником бруцельозу.Згідно з планом протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Луцькому районі на 2024 рік Луцька районна державна лікарня ветеринарної медицини проводить планові заходи щодо відбору проб крові на дослідження лейкозу та бруцельозу ВРХ, ДРХ на території Луцької міської територіальної громади.