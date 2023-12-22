Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році
Сьогодні, 12:16
На Волині у 2024 році дорожники планують поточний "ямковий" ремонт двох пошкоджених доріг: Т 0311 Ковель — Камінь-Каширський і Т-03-02 Шацьк — Любомль.
Капітальних ремонтів, як і в попередні 2 роки, не передбачено через обмежене фінансування під час воєнного стану, розповів у коментарі Суспільному начальник Служби відновлення та інфраструктури у Волинської області Анатолій Посполітак.
З його слів, цьогоріч також лататимуть ями та вибоїни на чотирьох мостах в межах області.
"Передбачені лише ямкові ремонти, і то на дорогах першого та другого рівнів. Це міжнародні, національні і вибірково регіональні дороги з великою інтенсивністю руху. Вимушена міра, тому що коштів дуже мало, кошти йдуть на війну і ми працюємо по залишковому принципу", — сказав посадовець.
Зі слів Анатолія Посполітака, ремонтувати дороги можна і через співфінансування з громадами. Таку практику цьогоріч планують запровадити спільно з Ковельською громадою.
"Є домовленість з Ковельською міською радою про ремонт автомобільної дороги з Ковеля на Камінь-Каширський. Міська рада обіцяє виділити 6 млн грн. Ми також вишукали таку можливість і виділимо 6 млн грн. Десь в кінці квітня буде сесія: вони виділятимуть кошти й цього року будемо ремонтувати", — сказав Анатолій Посполітак.
До 40 % бюджету Служби відновлення та інфраструктури в області, зазначив керівник служби, становить поточний ремонт доріг. Зі слів Посполітака, фінансування на "ямковий" ремонт на 2024 рік — орієнтовно 120 млн грн.
"Кошти нам виділяють не лише на ямковий ремонт, а й на безпеку руху, освітлення автомобільних доріг, розмітку тощо. І не треба забувати, що зима ще наступить... Якщо б громада якась виділила б мільйон на ремонт, то ми б зі своєї сторони теж знайшли б цей мільйон, навіть якби ця дорога була не першого чи другого рівня", — додав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Капітальних ремонтів, як і в попередні 2 роки, не передбачено через обмежене фінансування під час воєнного стану, розповів у коментарі Суспільному начальник Служби відновлення та інфраструктури у Волинської області Анатолій Посполітак.
З його слів, цьогоріч також лататимуть ями та вибоїни на чотирьох мостах в межах області.
"Передбачені лише ямкові ремонти, і то на дорогах першого та другого рівнів. Це міжнародні, національні і вибірково регіональні дороги з великою інтенсивністю руху. Вимушена міра, тому що коштів дуже мало, кошти йдуть на війну і ми працюємо по залишковому принципу", — сказав посадовець.
Зі слів Анатолія Посполітака, ремонтувати дороги можна і через співфінансування з громадами. Таку практику цьогоріч планують запровадити спільно з Ковельською громадою.
"Є домовленість з Ковельською міською радою про ремонт автомобільної дороги з Ковеля на Камінь-Каширський. Міська рада обіцяє виділити 6 млн грн. Ми також вишукали таку можливість і виділимо 6 млн грн. Десь в кінці квітня буде сесія: вони виділятимуть кошти й цього року будемо ремонтувати", — сказав Анатолій Посполітак.
До 40 % бюджету Служби відновлення та інфраструктури в області, зазначив керівник служби, становить поточний ремонт доріг. Зі слів Посполітака, фінансування на "ямковий" ремонт на 2024 рік — орієнтовно 120 млн грн.
"Кошти нам виділяють не лише на ямковий ремонт, а й на безпеку руху, освітлення автомобільних доріг, розмітку тощо. І не треба забувати, що зима ще наступить... Якщо б громада якась виділила б мільйон на ремонт, то ми б зі своєї сторони теж знайшли б цей мільйон, навіть якби ця дорога була не першого чи другого рівня", — додав посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
З Любомля до Шацька? Саме те що треба! Кому на відпочинок?!
Останні новини
Окупант катував сотню цивільних у морозильних камерах Гостомеля
Сьогодні, 12:31
Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році
Сьогодні, 12:16
На аеродромі Морозовськ знищено щонайменше 6 російських літаків
Сьогодні, 12:00
З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи
Сьогодні, 11:40