На аеродромі Морозовськ знищено щонайменше 6 російських літаків

у Ростовській області рф унаслідок атаки дронами знищено щонайменше 6 літаків.



Про це



Окрім 6 знищених, ще 8 літаків зазнали суттєвих пошкоджень. А близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень.



За словами нашого співрозмовника, атаку на аеродром Морозовськ провела Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони.



На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки росія використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях ЗСУ і прифронтові українські міста.



Аеродром опинився під ударом вночі 5 квітня. Очевидці повідомляли про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах Ростовської області було перервано електропостачання. Губернатор заявив, що у Морозовському районі сили ППО нібито знищили понад 40 цілей.



Цей аеродром уже зазнавав атаки безпілотників 17 грудня 2023 року. Щонайменше один літак тоді отримав пошкодження. Джерело hromadske розповідало, що то була спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На російському аеродромі Морозовськзнищено щонайменше 6 літаків.Про це hromadske розповіло поінформоване джерело.Окрім 6 знищених, ще 8 літаків зазнали суттєвих пошкоджень. А близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень.За словами нашого співрозмовника, атаку на аеродром Морозовськ провела Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони.На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки росія використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях ЗСУ і прифронтові українські міста.Аеродром опинився під ударом вночі 5 квітня. Очевидці повідомляли про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах Ростовської області було перервано електропостачання. Губернатор заявив, що у Морозовському районі сили ППО нібито знищили понад 40 цілей.Цей аеродром уже зазнавав атаки безпілотників 17 грудня 2023 року. Щонайменше один літак тоді отримав пошкодження. Джерело hromadske розповідало, що то була спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил.

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