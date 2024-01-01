На аеродромі Морозовськ знищено щонайменше 6 російських літаків

На аеродромі Морозовськ знищено щонайменше 6 російських літаків
На російському аеродромі Морозовськ у Ростовській області рф унаслідок атаки дронами знищено щонайменше 6 літаків.

Про це hromadske розповіло поінформоване джерело.

Окрім 6 знищених, ще 8 літаків зазнали суттєвих пошкоджень. А близько 20 російських солдатів загинули або зазнали поранень.

За словами нашого співрозмовника, атаку на аеродром Морозовськ провела Служба безпеки України разом з військовими та Силами оборони.

На аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34 — саме такі літаки росія використовує для того, щоб скидати керовані авіабомби по позиціях ЗСУ і прифронтові українські міста.

Аеродром опинився під ударом вночі 5 квітня. Очевидці повідомляли про численні безпілотники та нарахували понад 60 вибухів. У кількох районах Ростовської області було перервано електропостачання. Губернатор заявив, що у Морозовському районі сили ППО нібито знищили понад 40 цілей.

Цей аеродром уже зазнавав атаки безпілотників 17 грудня 2023 року. Щонайменше один літак тоді отримав пошкодження. Джерело hromadske розповідало, що то була спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: літаки, росія, військовий аеродром
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році
Сьогодні, 12:16
На аеродромі Морозовськ знищено щонайменше 6 російських літаків
Сьогодні, 12:00
З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи
Сьогодні, 11:40
На Волині водій в'їхав у стовп: постраждала пасажирка
Сьогодні, 11:33
Показали відео, як воїни волинської бригади знищують ворогів
Сьогодні, 11:22
Схожі новини
Що означає зліт російських літаків та скільки є часу до атаки Що означає зліт російських літаків та скільки є часу до атаки
28 березень, 13:32
12 українських пілотів будуть готові керувати F-16 у липні, − NYT 12 українських пілотів будуть готові керувати F-16 у липні, − NYT
11 березень, 13:10
ЗСУ відпрацювали по російських літаках на відстані понад 150 км, – Олещук ЗСУ відпрацювали по російських літаках на відстані понад 150 км, – Олещук
08 березень, 15:05
У лютому Повітряні Сили збили 13 російських літаків У лютому Повітряні Сили збили 13 російських літаків
01 березень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дві дороги і чотири мости: які автошляхи лагодитимуть на Волині у 2024 році
Сьогодні, 12:16
 0
На аеродромі Морозовськ знищено щонайменше 6 російських літаків
Сьогодні, 12:00
 0
З’явилося фото, як блискавка вражає факел статуї Свободи
Сьогодні, 11:40
 0
На Волині водій в'їхав у стовп: постраждала пасажирка
Сьогодні, 11:33
 0
Показали відео, як воїни волинської бригади знищують ворогів
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8