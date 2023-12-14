На Волині водій в'їхав у стовп: постраждала пасажирка
Сьогодні, 11:33
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП, в якій постраждала жінка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася учора, близько 11 години, у Рожищі.
63-річний керманич ВАЗ не впорався із керуванням та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок цього пасажирка автомобіля, 71-річна лучанка отримала травми, її госпіталізували до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, автомобіль вилучили. Водій за кермом був тверезий.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилася учора, близько 11 години, у Рожищі.
63-річний керманич ВАЗ не впорався із керуванням та зіткнувся з електроопорою. Внаслідок цього пасажирка автомобіля, 71-річна лучанка отримала травми, її госпіталізували до лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, автомобіль вилучили. Водій за кермом був тверезий.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.
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