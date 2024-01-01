Показали відео, як воїни волинської бригади знищують ворогів
Сьогодні, 11:22
У мережі опублікували ефектне відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого скорочують поголів’я окупантів.
Про це у телеграмі повідомляє 14-та ОМБР.
«От що значить невдалий час для ворога та його техніки. Бо то працюють Князівські воїни!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська
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Про це у телеграмі повідомляє 14-та ОМБР.
«От що значить невдалий час для ворога та його техніки. Бо то працюють Князівські воїни!» - йдеться у коментарі до відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська
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