Показали відео, як воїни волинської бригади знищують ворогів





Про це у телеграмі повідомляє 14-та ОМБР.



«От що значить невдалий час для ворога та його техніки. Бо то працюють Князівські воїни!» - йдеться у коментарі до відео.







Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували ефектне відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого скорочують поголів’я окупантів.Про це у телеграмі повідомляє 14-та ОМБР.«От що значить невдалий час для ворога та його техніки. Бо то працюють Князівські воїни!» - йдеться у коментарі до відео.Нагадаємо, у Волинській бригадіз Білоруссю, звідки наступали російські війська

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