Показали відео, як воїни волинської бригади знищують ворогів

Показали відео, як воїни волинської бригади знищують ворогів
У мережі опублікували ефектне відео, як військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого скорочують поголів’я окупантів.

Про це у телеграмі повідомляє 14-та ОМБР.

«От що значить невдалий час для ворога та його техніки. Бо то працюють Князівські воїни!» - йдеться у коментарі до відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська

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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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