На Волині автівка збила жінку: її госпіталізували до лікарні





Про це пише



5-го квітня близько 9:00 поблизу ліцею №4 у Нововолинську автомобіль марки "Фольксваген" наїхав на жінку.



Як повідомили правоохоронці БУГу, усі учасники ДТП перебували на місці події. Потерпіла 1967 року народження, її доставили у НЦМЛ.



Відомо, що у жінки закритий перелом обох гомілкових кісток.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську автомобіль наїхав на жінку.Про це пише Буг 5-го квітня близько 9:00 поблизу ліцею №4 у Нововолинську автомобіль марки "Фольксваген" наїхав на жінку.Як повідомили правоохоронці БУГу, усі учасники ДТП перебували на місці події. Потерпіла 1967 року народження, її доставили у НЦМЛ.Відомо, що у жінки закритий перелом обох гомілкових кісток.

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