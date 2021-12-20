На Волині автівка збила жінку: її госпіталізували до лікарні

На Волині автівка збила жінку: її госпіталізували до лікарні
У Нововолинську автомобіль наїхав на жінку.

Про це пише Буг.

5-го квітня близько 9:00 поблизу ліцею №4 у Нововолинську автомобіль марки "Фольксваген" наїхав на жінку.

Як повідомили правоохоронці БУГу, усі учасники ДТП перебували на місці події. Потерпіла 1967 року народження, її доставили у НЦМЛ.

Відомо, що у жінки закритий перелом обох гомілкових кісток.


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Теги: Волинь, ДТП, автівка
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