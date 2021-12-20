На Волині автівка збила жінку: її госпіталізували до лікарні
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У Нововолинську автомобіль наїхав на жінку.
Про це пише Буг.
5-го квітня близько 9:00 поблизу ліцею №4 у Нововолинську автомобіль марки "Фольксваген" наїхав на жінку.
Як повідомили правоохоронці БУГу, усі учасники ДТП перебували на місці події. Потерпіла 1967 року народження, її доставили у НЦМЛ.
Відомо, що у жінки закритий перелом обох гомілкових кісток.
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Про це пише Буг.
5-го квітня близько 9:00 поблизу ліцею №4 у Нововолинську автомобіль марки "Фольксваген" наїхав на жінку.
Як повідомили правоохоронці БУГу, усі учасники ДТП перебували на місці події. Потерпіла 1967 року народження, її доставили у НЦМЛ.
Відомо, що у жінки закритий перелом обох гомілкових кісток.
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