Від тяжких поранень помер Герой з Волині Олександр Бурдак





Про це



4 квітня від тяжких поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на території Запорізької області, помер старший сержант Бурдак Олександр Вікторович, 1988 року народження, житель села Седлище.



"Щирі співчуття родині. Поділяємо ваш біль і горе. Тяжко віднайти слова розради, неможливо змиритись та пережити нестерпну втрату, коли війна знову забирає найдорожче. Не минуло ще й двох років з дня загибелі батька Олександра – головного сержанта, командира стрілецького відділення Віктора Бурдака. Син міг скористатися своїм правом та не йти на війну, але Олександр свідомо зробив свій вибір і пішов боронити державу та кожного з нас.



Низький уклін незламності, сміливості, жертовності та подвигу Героїв.



Пам’ятаймо, яку страшну ціну щодня платить наша країна за свою свободу і незалежність. Вічна пам’ять і слава Героям!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Війна продовжує приносити непоправні втрати та нескінченний біль, забираючи найкращих. Любешівщина втратила ще одного Героя.Про це повідомили у громаді.4 квітня від тяжких поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на території Запорізької області, помер старший сержант1988 року народження, житель села Седлище."Щирі співчуття родині. Поділяємо ваш біль і горе. Тяжко віднайти слова розради, неможливо змиритись та пережити нестерпну втрату, коли війна знову забирає найдорожче. Не минуло ще й двох років з дня загибелі батька– головного сержанта, командира стрілецького відділення. Син міг скористатися своїм правом та не йти на війну, але Олександр свідомо зробив свій вибір і пішов боронити державу та кожного з нас.Низький уклін незламності, сміливості, жертовності та подвигу Героїв.Пам’ятаймо, яку страшну ціну щодня платить наша країна за свою свободу і незалежність. Вічна пам’ять і слава Героям!" - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію