Волинянка здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі мистецтв

Сніжана Федонюк здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі мистецтв.



Студентка четвертокурсниця здобула перемогу у номінації "Українська звитяга", розповіла Наталія Фесюк.



Зі слів жінки, її студенти вже не вперше беруть участь у цьому конкурсі. Сніжана Федонюк здобуває професію "Кравець, вишивальник". На розгляд журі вона представила чоловічу вишиту сорочку у патріотичному стилі. Над роботою дівчина працювала понад три місяці.



Під час оцінювання робіт журі звертало увагу на актуальність та майстерність виконання, каже Наталія Фесюк.

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