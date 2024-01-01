Волинянка здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі мистецтв
Сьогодні, 11:06
Учениця Нововолинського центру професійно-технічної освіти Сніжана Федонюк здобула гран-прі на Всеукраїнському конкурсі мистецтв.
Студентка четвертокурсниця здобула перемогу у номінації "Українська звитяга", розповіла Суспільному майстриня виробничого навчання закладу Наталія Фесюк.
Зі слів жінки, її студенти вже не вперше беруть участь у цьому конкурсі. Сніжана Федонюк здобуває професію "Кравець, вишивальник". На розгляд журі вона представила чоловічу вишиту сорочку у патріотичному стилі. Над роботою дівчина працювала понад три місяці.
Під час оцінювання робіт журі звертало увагу на актуальність та майстерність виконання, каже Наталія Фесюк.
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Студентка четвертокурсниця здобула перемогу у номінації "Українська звитяга", розповіла Суспільному майстриня виробничого навчання закладу Наталія Фесюк.
Зі слів жінки, її студенти вже не вперше беруть участь у цьому конкурсі. Сніжана Федонюк здобуває професію "Кравець, вишивальник". На розгляд журі вона представила чоловічу вишиту сорочку у патріотичному стилі. Над роботою дівчина працювала понад три місяці.
Під час оцінювання робіт журі звертало увагу на актуальність та майстерність виконання, каже Наталія Фесюк.
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