Союзники пообіцяли перевірити запаси, щоб знайти ППО для України, - Столтенберг





Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів під час пресконференції після засідання Ради Україна — НАТО, пише



«Союзники розуміють терміновість <…>. Вони розуміють терміновість, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Тому союзники повернуться і проаналізують свої запаси, чи є способи забезпечити більше систем, зокрема Patriot. А також переконатися в тому, що системи, які вже там (в Україні — ред.), мають боєприпаси та запчастини», — наголосив він.



Столтенберг зауважив, що декілька союзників пообіцяли докласти зусиль, щоб побачити, що вони можуть зробити ще. Однак відмовився надати більше деталей, поки країни не зробили висновки щодо своїх можливостей.



Потреба у ППО



У березні росія поновила свої масовані удари на енергосистему, на тлі цього українська влада посилила заклики про передачу ППО. Також президент Зеленський неодноразово наголошував на важливості рішень про надання захисту після російських атак на мирні населені пункти.



Зокрема, це сталося і 4 квітня, коли внаслідок удару окупантів по Харкову загинули 4 людини, а ще 12 зазнали поранень.



Того ж дня Зеленський говорив із військовими щодо посилення захисту за допомогою протиповітряної оборони. Він зауважив, що більше ППО для Харківщини, Сумщини та південних регіонів — це «абсолютно нагальна потреба».



«Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень — кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами», — запевнив глава держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Західні союзники перевірять свої запаси озброєння, щоб знайти більше засобів протиповітряної оборони для України.Про це Генеральний секретар НАТОрозповів під час пресконференції після засідання Ради Україна — НАТО, пише Громадське «Союзники розуміють терміновість <…>. Вони розуміють терміновість, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону. Тому союзники повернуться і проаналізують свої запаси, чи є способи забезпечити більше систем, зокрема Patriot. А також переконатися в тому, що системи, які вже там (в Україні — ред.), мають боєприпаси та запчастини», — наголосив він.Столтенберг зауважив, що декілька союзників пообіцяли докласти зусиль, щоб побачити, що вони можуть зробити ще. Однак відмовився надати більше деталей, поки країни не зробили висновки щодо своїх можливостей.У березні росія поновила свої масовані удари на енергосистему, на тлі цього українська влада посилила заклики про передачу ППО. Також президент Зеленський неодноразово наголошував на важливості рішень про надання захисту після російських атак на мирні населені пункти.Зокрема, це сталося і 4 квітня, коли внаслідок удару окупантів по Харкову загинули 4 людини, а ще 12 зазнали поранень.Того ж дняговорив із військовими щодо посилення захисту за допомогою протиповітряної оборони. Він зауважив, що більше ППО для Харківщини, Сумщини та південних регіонів — це «абсолютно нагальна потреба».«Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень — кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами», — запевнив глава держави.

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