Захисники знищили ще 860 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 445900 (+860) осіб



- танків - 7033 (+15)



- бойових броньованих машин - 13459 (+73)



- артилерійських систем - 11221 (+50)



- РСЗВ - 1029 (+3)



- засоби ППО - 747 (+1)



- літаків - 347 (+0)



- гелікоптерів - 325 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30)



- крилаті ракети - 2059 (+0)



- кораблі / катери - 26 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн - 14922 (+61)



- спеціальна техніка - 1849 (+4).



Дані уточнюються.



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