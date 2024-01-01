Захисники знищили ще 860 окупантів

Захисники знищили ще 860 окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 445 900 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 445900 (+860) осіб

- танків - 7033 (+15)

- бойових броньованих машин - 13459 (+73)

- артилерійських систем - 11221 (+50)

- РСЗВ - 1029 (+3)

- засоби ППО - 747 (+1)

- літаків - 347 (+0)

- гелікоптерів - 325 (+0)

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30)

- крилаті ракети - 2059 (+0)

- кораблі / катери - 26 (+0)

- підводні човни - 1 (+0)

- автомобільної техніки та автоцистерн - 14922 (+61)

- спеціальна техніка - 1849 (+4).

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, росія, війна
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