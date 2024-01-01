Захисники знищили ще 860 окупантів
Сьогодні, 09:35
Загалом росія вже втратила в Україні 445 900 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 445900 (+860) осіб
- танків - 7033 (+15)
- бойових броньованих машин - 13459 (+73)
- артилерійських систем - 11221 (+50)
- РСЗВ - 1029 (+3)
- засоби ППО - 747 (+1)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30)
- крилаті ракети - 2059 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14922 (+61)
- спеціальна техніка - 1849 (+4).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 445900 (+860) осіб
- танків - 7033 (+15)
- бойових броньованих машин - 13459 (+73)
- артилерійських систем - 11221 (+50)
- РСЗВ - 1029 (+3)
- засоби ППО - 747 (+1)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8847 (+30)
- крилаті ракети - 2059 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14922 (+61)
- спеціальна техніка - 1849 (+4).
Дані уточнюються.
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