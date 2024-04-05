Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області рф

Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області рф
У Ростовській області рф місцеві повідомляють про атаку БПЛА.

Губернатор регіону підтвердив "масований удар" безпілотників, пише LB.ua.

Робота дронів зосереджена на Морозовському районі, де розміщено військовий аеродром. Саме там базуються близько 20 одиниць літаків Су-34, з яких ворог регулярно здійснює бомбардування території України керованими авіаційними бомбами.

Очевидці стверджують, що пролунало близько 60 вибухів. Влада стверджує, що "працювала система ППО".

В ніч на 3 квітня дрони атакували Курську область, повідомлялося про масштабну пожежу.

СБУ та ГУР провели спільну операцію щодо атаки на НПЗ та завод з виробництва "шахедів" у Татарстані.

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Теги: Україна, росія, війна
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