Уночі росіяни атакували Україну 13 «шахедами» та 5 ракетами

Уночі росіяни атакували Україну 13 «шахедами» та 5 ракетами
Сили протиповітряної оборони збили 13 ударних російських безпілотників "Shahed".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Уночі 5 квітня Росія атакувала українські міста двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область (РФ)), а також 13-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони було збито усі 13 "шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Новопавлівському напрямку ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб
Сьогодні, 09:16
Уночі росіяни атакували Україну 13 «шахедами» та 5 ракетами
Сьогодні, 09:00
Будинок, земля та пів мільйона зарплати: що в декларації Володимирського мера Пальонки за 2023 рік
Сьогодні, 08:20
На Волині чоловік напав на лікарів
Сьогодні, 07:12
Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні
Сьогодні, 05:19
Схожі новини
На Новопавлівському напрямку ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб На Новопавлівському напрямку ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб
Сьогодні, 09:16
Польща не планує прямої участі у війні, – Туск Польща не планує прямої участі у війні, – Туск
04 квітень, 17:22
Росіяни збільшують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів, – ISW Росіяни збільшують кількість і масштаби механізованих наземних штурмів, – ISW
04 квітень, 09:50
Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків Захисники ліквідували ще 670 російських окупантів і 9 танків
04 квітень, 09:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Новопавлівському напрямку ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону, - Генштаб
Сьогодні, 09:16
 0
Уночі росіяни атакували Україну 13 «шахедами» та 5 ракетами
Сьогодні, 09:00
 0
Будинок, земля та пів мільйона зарплати: що в декларації Володимирського мера Пальонки за 2023 рік
Сьогодні, 08:20
 0
На Волині чоловік напав на лікарів
Сьогодні, 07:12
 0
Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні
Сьогодні, 05:19
 0
Медіа
відео
1/8