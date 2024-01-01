Будинок, земля та пів мільйона зарплати: що в декларації Володимирського мера Пальонки за 2023 рік

Ігор Пальонка оприлюднив декларацію за 2023 рік. З новинок там – будинок та земельна ділянка, які належать дружині. Окрім того, він також вказав, що минулого року отримав понад пів мільйона гривень заробітної плати.



Відповідний документ з'явився 30 березня в Єдиному державному реєстрі декларацій, пише



Серед членів сім'ї він вказав дружину Ірину Пальонку, сина Андрія, доньку Вікторію та тещу Ганну Голотюк.



На початку червня його дружина отримала у власність житловий будинок у селі Заріччя. Загальна його площа становить 85 м2. Того ж дня у її власності опинилася й земельна ділянка площею 1 659 м2. Проте вартість будинку та землі у декларації не вказана. У власності ж Ігоря Пальонки перебуває три земельні ділянки. Усі вони знаходяться у тому ж таки селі Заріччя. Одну ділянку він отримав у власність в лютому 2008 року і її площа становить 1 465 м2. Інші ж дві опинились у нього 8 серпня 2006 року. Площа першої – 2 121 м2, а іншої – 4 795 м2.



Теща теж має дві земельні ділянки, які вона отримала у власність ще у 2003 році та 2009 році. Перша – 10 000 м2, а друга – 1 900 м2.



Як зазначено в декларації, жодних об'єктів незавершеного будівництва, цінного рухомого майна, транспортних засобів, цінних паперів у власності Ігоря Пальонки чи його родини, яку він вказав в декларації, немає.



Що ж до доходів, що у 2023 році міський голова Ігор Пальонка заробив понад 576 тисяч гривень. Зауважимо, у цю суму, крім посадового окладу, входять і різного роду надбавки та премії. Якщо ж порахувати, то виходить, що за місяць в середньому він отримував близько 48 тисяч гривень. Його ж дружина Ірина працювала у гуманітарному відділі виконавчого комітету Зимнівської сільської ради. За 2023 рік їй нарахували понад 186 тисяч гривень зарплати. В середньому за місяць жінка отримувала десь 15,5 тисяч гривень.



Донька володимирського мера Вікторія у 2023 отримала сумарно 230,9 тисячі гривень доходів. 16,5 тисяч – це стипендія від ВНУ імені Лесі Українки, а ще 14,3 тисячі гривень – заробітна плата від комунальної установи «Волинська обласна мала академія наук». Рівно 200 тисяч гривень Вікторія отримала у спадок від бабусі Тетяни Пальонки, яка померла у травні того року.



Теща міського голови Галина Голотюк серед доходів мала пенсію – 41 493 гривень. Це близько 3,4 тисячі гривень за місяць. Також вона отримувала одноразову грошову допомогу від управління соцзахисту населення Володимир-Волинської міської ради – 2 000 гривень.



На рахунках у банку міський голова зберігає 9 388 гривень. У готівці у нього – 7 000 доларів та 5 500 євро.

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