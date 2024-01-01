Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні
Сьогодні, 05:19
Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому разі ситуація в країні може стати ще небезпечнішою.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 4 квітня, передає ТСН.
"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", – сказав лідер Альянсу.
За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший – союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше територій.
"З іншого боку – цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще небезпечнішою", – додав генсек.
Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. В НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції 4 квітня, передає ТСН.
"Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України", – сказав лідер Альянсу.
За його словами, є два сценарії розвитку подій. Перший – союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і українська армія зможе повернути собі більше територій.
"З іншого боку – цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще небезпечнішою", – додав генсек.
Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. В НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні
Сьогодні, 05:19
У Луцькій громаді – конкурс на найкращі писанки
Сьогодні, 01:30
5 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дозвіл на перебування у прикордонні: скільки перепусток уже видали на Волині і як це відбувається
04 квітень, 23:11