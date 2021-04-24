У Луцькій громаді – конкурс на найкращі писанки
Сьогодні, 01:30
У луцькій громаді стартує 28-й конкурс з писанкарства «Писанковий дивосвіт».
Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
До участі в конкурсі запрошуються діти Луцької міської територіальної громади й внутрішньо переміщені особи, віком від 6 до 18 років.
«На Конкурс подається не менше 4-х писанок одного автора, виконаних у традиційній манері (восковий розпис, фарбування природними або хімічними барвниками). По закінченні Конкурсу роботи залишаються у розпорядженні організаторів», – йдеться у повідомленні.
Роботи для участі в конкурсі можна подати до 19 квітня 2024 року в Луцькій художній школі (вул. Ветеранів, 4, тел.: (0332) 251 557).
До робіт, представлених на Конкурс, додається інформація, де необхідно вказати:
- назву роботи (за наявністю);
- прізвище та ім’я, день, місяць і рік народження учасника;
- навчальний заклад;
- прізвище, ім’я, по батькові викладача (вчителя, керівника студії);
- домашню адресу, контактний телефон.
Відкриття виставки за результатами Конкурсу відбудеться 24 квітня о 15.00 у виставковій залі Луцької художньої школи.
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Про це інформують на сайті Луцької міської ради.
До участі в конкурсі запрошуються діти Луцької міської територіальної громади й внутрішньо переміщені особи, віком від 6 до 18 років.
«На Конкурс подається не менше 4-х писанок одного автора, виконаних у традиційній манері (восковий розпис, фарбування природними або хімічними барвниками). По закінченні Конкурсу роботи залишаються у розпорядженні організаторів», – йдеться у повідомленні.
Роботи для участі в конкурсі можна подати до 19 квітня 2024 року в Луцькій художній школі (вул. Ветеранів, 4, тел.: (0332) 251 557).
До робіт, представлених на Конкурс, додається інформація, де необхідно вказати:
- назву роботи (за наявністю);
- прізвище та ім’я, день, місяць і рік народження учасника;
- навчальний заклад;
- прізвище, ім’я, по батькові викладача (вчителя, керівника студії);
- домашню адресу, контактний телефон.
Відкриття виставки за результатами Конкурсу відбудеться 24 квітня о 15.00 у виставковій залі Луцької художньої школи.
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