У Луцькій громаді – конкурс на найкращі писанки

У луцькій громаді стартує 28-й конкурс з писанкарства «Писанковий дивосвіт».Про це інформують на сайті Луцької міської ради.До участі в конкурсі запрошуються діти Луцької міської територіальної громади й внутрішньо переміщені особи, віком від 6 до 18 років.«На Конкурс подається не менше 4-х писанок одного автора, виконаних у традиційній манері (восковий розпис, фарбування природними або хімічними барвниками). По закінченні Конкурсу роботи залишаються у розпорядженні організаторів», – йдеться у повідомленні.Роботи для участі в конкурсі можна подати до 19 квітня 2024 року в Луцькій художній школі (вул. Ветеранів, 4, тел.: (0332) 251 557).До робіт, представлених на Конкурс, додається інформація, де необхідно вказати:- назву роботи (за наявністю);- прізвище та ім’я, день, місяць і рік народження учасника;- навчальний заклад;- прізвище, ім’я, по батькові викладача (вчителя, керівника студії);- домашню адресу, контактний телефон.Відкриття виставки за результатами Конкурсу відбудеться 24 квітня о 15.00 у виставковій залі Луцької художньої школи.